Es duplica la llista de morosos d'Hisenda: Bartolomé Cursach, Samuel Eto'o i Twitter entre les noves cares

La llista de morosos publicada aquest dilluns per l'Agència Tributària s'ha duplicat respecte a la del juny, la qual reflectia els deutes al tancament de 2020. Aquest fet es deu a noves mesures més estrictes.

Ara, Hisenda ha baixat el llindar partir del qual publica el nom de les empreses deutores, fixat en 600.000 euros, el qual fins ara era d'un milió; així com inclou els responsables solidaris d'aquests deutes. En aquest sentit, s'han comptabilitzat 7.200 morosos i el deute ha augmentat a 18.200 milions d'euros.

Les noves cares conegudes que, a partir d'aquests criteris, han entrat a la llista són el cuiner Sergi Arola (985.000 euros), l'exfutbolista Samuel Eto'o (981.000), Diego Torres (956.000), i l'exsoci d'Iñaki Urdangarin, l'empresari Bartolomé Cursach (950.000) i Kiko Matamoros (711.000); o, també la societat Twitter Inc (800.000) o l'empresa de creuers Pullmantur (834.000).

Altres noms que ja hi figuraven, però que han disminuït el deute, són l'exbanquer Mario Conde (7,8 milions), l'actriu Paz Vega (3), l'escriptor César Vidal (2,6), l'entrenador del Reial Madrid Carlo Ancelotti (1,4), l'escriptor Ildefonso Falcones (1,3), el futbolista Dani Alves (1) o la presentadora Patricia Conde (1).

Per altra banda, el vicepresident del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco, el servei de repartiment a domicili Glovo o l'equip de bàsquet Estudiantes ja no apareixen en el llistat. Cal remarcar que aquest fet no vol dir que hagin saldat el deute, sinó que o bé el situen per sota dels 600.000 euros o han aconseguit una suspensió o ajornament d'aquest.