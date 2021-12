Acord entre Govern espanyol, patronal i sindicats per aprovar una reforma laboral tutelada per la UE

Govern espanyol, patronal i sindicats han assolit un acord per fer una reforma laboral que posa fi a molts aspectes de la llei que havia aprovat el govern de Rajoy.

Durant la jornada de dimecres, patronal, sindicats i Govern espanyol varen estar reunits durant hores perfilant la modificació del text, que ja està tancada.

La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, torna a aconseguir un acord tripartit amb empresaris i sindicats. I aquesta vegada, per la reforma laboral.

La patronal espanyola, CEOE, avala «les línies generals» de la proposta de reforma laboral impulsada pel Govern espanyol, segons fonts de la patronal. A l'espera del text definitiu, el comitè executiu de la CEOE ha donat el vistiplau al text.

Poc després, els sindicats, que també s'han reunit per avaluar l'última proposta, també han avalat l'acord. Primer, la UGT per unanimitat i després, CCOO, també per unanimitat.

Què diu la reforma laboral?

Segons els sindicats, es torna a recuperar la ultraactivitat. Així, els convenis col·lectius es mantindran, tot i que caduquin, fins que n'hi hagi un altre, cosa que evita els buits legals.

A partir d'ara prevaldrà el conveni del sector per sobre del d'empresa, en qüestions com horaris i conciliació familiar, però no en una qüestió cabdal: els salaris.

També s'ha acordat que els treballadors de les empreses subcontractades es regiran pel conveni de l'empresa matriu.

Es generalitzarà el contracte indefinit, s'elimina el d'obra i els temporals seran una excepció per a sectors molt determinats, com el camp, o en campanyes de Nadal. A més, es faran fixes els treballadors que encadenin 18 mesos de contracte en un període de dos anys.

Els ERTO es potenciaran per impedir els acomiadaments; una fórmula estrella en pandèmia que ha arribat per quedar-se.

Els empresaris poden presumir que no s'han tocat qüestions com la indemnització per acomiadament i de participar d'un acord que Díaz volia tancar abans d'acabar l'any, amb ells o sense ells.