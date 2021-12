El preu de la llum marca el dissabte més car de la història: 239,53 euros/MWh

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista es dispararà aquest dissabte un 14,9% respecte al marcat aquest divendres, fins a situar-se en els 239,53 euros per megawatt hora (MWh), tocant així el nivell més alt registrat fins ara per a un dissabte, segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE).

Aquest increment en el preu en el preu es registrarà malgrat que el dissabte, amb l'arribada del cap de setmana i el descens habitual en la demanda elèctrica, els preus solen relaxar-se respecte als dies laborables.

De fet, el valor mitjà per a aquest dissabte serà el quart més alt de la història i el segon més elevat des de principi del mes de desembre, tan sols per darrere dels 247,21 euros/MWh del passat 1 de desembre.

En termes anuals, el preu mitjà de la llum en el mercat majorista serà aquest dissabte gairebé 7 vegades més car que els 37,25 euros/MWh que va registrar l'11 de desembre de 2020.

El preu màxim de la llum es donarà entre les 19.00 i les 20.00 hores, amb 292 euros/MWh, mentre que el preu mínim serà de 201,6 euros entre les 05.00 i les 06.00 hores.

Desembre està sent un mes marcat per una gran volatilitat, amb caigudes en la mitjana d'alguns dies fins a l'entorn dels 100 euros/MWh, com la registrada el dimecres i diumenge passat, i repunts superant àmpliament la cota dels 200 euros/MWh.

De fet, en el que va de mes la mitjana ja se situa per sobre dels 200 euros/MWh, amb el que, en cas de seguir així, superaria el registre del passat octubre, que va ser el mes més car de la història.