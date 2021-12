Parlem Telecom i Abacus s’alien en un acord estratègic i comercial per a les Balears, Catalunya i el País Valencià

Parlem Telecom i Abacus Cooperativa han signat una aliança estratègica, en la qual ambdues companyies preveuen desenvolupar conjuntament iniciatives innovadores vinculades al món de les noves tecnologies per als membres de les seves respectives comunitats i la societat en general. El conveni de col·laboració, que ha estat signat pel CEO de Parlem Telecom, Ernest Pérez-Mas, i pel codirector general d’Abacus, Oriol Soler Castanys, reforçarà la posició al mercat de l’operadora i la cooperativa i permetrà establir sinergies entre ambdues empreses, que comparteixen valors de servei a la societat i proximitat. L'aliança Abacus-Parlem Telecom comprèn els territoris de les Balears, Catalunya i el País Valencià.

L’acord també té una vessant comercial, ja que preveu la instal·lació de petites botigues de Parlem Telecom a l’interior de 22 establiments d’Abacus de Catalunya durant un període de dos mesos (desembre i gener). En aquestes shop in shops es vendran als clients d’Abacus els diversos serveis de telecomunicacions de Parlem, així com un producte específic exclusiu amb una tarifa econòmica que vol facilitar encara més l'accés digital a les famílies. A més, s’instal·laran en unes altres 17 botigues catalanes d’Abacus corners amb informació de Parlem Telecom. En l'àmbit del País Valencià, l'acció comercial es farà sota la marca del Grup Parlem, recentment llançada, Aproop Telecom, que estarà present a un total de sis botigues d'Abacus.

L’aliança entre Parlem Telecom i Abacus Cooperativa, de la que se’n coneixeran més detalls pròximament, es produeix en plena fase d’expansió de l’operadora catalana, que cotitza amb èxit al mercat borsari BME Growth des del mes de juny i està executant un pla d’obertura de botigues a Catalunya valorat en un milió d’euros. «L’acord amb una cooperativa de referència en l’àmbit del consum cultural, educatiu i de lleure com Abacus és un pas més de Parlem Telecom per a consolidar-se com la gran operadora de proximitat del país i per seguir augmentant el seu creixement al mercat», han explicat.