El Govern anuncia que a la 'Conferència de Presidents autonòmics' es parlara dels 'fons Covid' i el Govern espanyol ho nega

La Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha assistit a la reunió del Comitè Preparatori d’impuls i seguiment de la Conferència de Presidentes i Presidents autonòmics, celebrada al Ministeri espanyol de Política Territorial i presidida per la ministra Isabel Rodríguez.

El Govern ha anunciat en una nota de premsa que «a proposta de les Balears, s’ha inclòs a l’ordre del dia de la pròxima conferència l’abordatge de la recuperació econòmica i social, i en concret, el debat sobre la possible extensió del fons extraordinari Covid per a les comunitats autònomes per a l’any 2022».

El Govern ha afegit que «s’ha posat damunt la taula la gestió dels fons europeus, sobre els quals la consellera ha fet algunes propostes per agilitzar-los, millorar la cogovernança i aconseguir que la recuperació econòmica i social s’acceleri l’any 2022».

El Govern espanyol ho nega

De la seva part, la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha avançat aquest divendres que no està previst que l'ordre del dia de la Conferència de Presidents que se celebrarà a l'illa de la Palma abordi «la reforma del model de finançament autonòmic i el Fons Covid, com han demanat diverses comunitats autònomes», i ha limitat a la cooperació en matèria de Protecció Civil, els fons europeus i la reforma del Reglament com els tres assumptes que es tractaran.