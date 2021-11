L'empresa mallorquina Talat distingida amb un premi per la seva «Ingeniosofía»

Aquest dijous, 25 de novembre, el Museu 'Reina Sofia' de Madrid va ser l'escenari de la Nit de la Indústria. El Consell General de Col·legis d'Enginyers Industrials i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Madrid (COIIM) varen premiar la tasca dels enginyers industrials en aquest darrer any, i varen reconèixer la tasca que fan diferents professionals, empreses i agents socials en favor de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i impulsant l'economia.

Entre els guardonats hi ha l'empresa mallorquina TALAT, distingida amb el premi del Consell en l'apartat 'Empresa més innovadora'. «La seva passió per l'enginyeria, la seva aposta per fer les coses diferents amb metodologies pròpies i ambicioses i per aconseguir convertir-se en un referent de l'Enginyeria a les Balears», els ha fet mereixedors del guardó.

També es destaca «el seu Ingeniosofía és el que millor els defineix: aplicar la filosofia de l'enginyeria a tots els camps de l'empresa i de la vida».