El Consell Econòmic i Social presenta la memòria anual del 2020, marcat per la irrupció de la pandèmia i una gran baixada del PIB

El president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Rafel Ballester, ha presentat la Memòria sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears a l’any 2020 a presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. A la reunió també han assistit els consellers de Presidència, Javier de Juan; de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora; de Drets Socials, Sofía Alonso i de Turisme i Esports, Andreu Serra, i per part del CES, el secretari general, Josep Valero; Anna Grau, cap d'estudis; Maria Llompart, presidenta de la Comissió de la Memòria i Antoni Serra, conseller del CES pel Consell de Mallorca.

Els representants del CES han presentat el seu informe anual i explicat les principals conclusions i reptes que se’n deriven. Un document marcat especialment per la irrupció de la pandèmia i que reflecteix com l’economia de les Illes Balears va ser la comunitat més castigada, tot i que el Producte Interior Brut va caure menys de l’esperat gràcies a les ajudes i prestacions que s’ha anat afegint al sistema de protecció. A la vegada s'han presentat les dades més rellevants desagregades per Illes, amb les peculiaritats que presenta l'illa de Mallorca.

«Aquest informe deixa palès que la sortida de la crisi s’ha fet d’una manera molt diferent a l’anterior crisi del 2008, que aquesta vegada s’ha prioritzat la protecció als treballadors, empreses i famílies per damunt de tot» ha expressat la presidenta Cladera, qui ha destacat que tant l’abordatge de la crisi, de la recuperació i dels reptes de futur han estat i han de ser fruit del diàleg, de la suma d’institucions, societat civil i agents econòmics i socials.

Cladera ha apuntat que «coincidim amb les conclusions de la memòria en què la pandèmia ha marcat un punt d’inflexió que ens ha de servir per repensar el model econòmic i diversificar-lo, i això referma l’aposta del Consell de Mallorca per la sostenibilitat i l’impuls de l’economia circular a la nostra illa» .