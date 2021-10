Parlem Telecom augmenta en un 79% els seus ingressos el primer semestre de 2021 superant els 15 milions d'euros

El grup Parlem Telecom ha obtengut els seus millors resultats semestrals històrics en la primera meitat de 2021, on ha aconseguit uns ingressos de 15'2 milions d'euros. Aquesta xifra suposa un increment del 79% en resultats proforma ajustats respecte l'obtenguda el primer semestre de 2020 (8'5 milions d'euros) i ofereix unes perspectives d'ingressos òptimes per a la resta de l'exercici, en el qual el grup Parlem Telecom confia en superar els 18'7 milions d'euros aconseguits en tot l'any anterior. Durant aquests sis mesos de 2021, la companyia catalana ha incrementat notòriament el seu creixement inorgànic adquirint dues operadores locals (Octel, a València, i Tecnoso, a Taradell), el que ha facilitat un augment del 295% en el seu EBITDA, que ha passat de 241.000 euros (primer semestre de 2020) a 952.000 euros (primer semestre de 2021).

Aquests resultats financers encara no reflecteixen els efectes de la sòlida sortida a borsa del grup Parlem Telecom, que es va produir el 22 de juny de 2021. L'operadora catalana va entrar a cotitzar al mercat BME Growth amb un valor total de 45'3 milions d'euros i amb les seves accions a un preu/unitat de sortida de 2,83 euros. Des d'aleshores, la confiança dels inversors i la bona evolució del grup Parlem Telecom han permès un creixement continuat en l'entorn borsari de la companyia, que ara té les accions a un preu/unitat de 4'75 euros i una capitalització de 76'4 milions d'euros amb una rendibilitat anual del 67'8%.

Des de la sortida al BME Growth, el grup Parlem Telecom ha accelerat també el seu pla d'expansió territorial amb d'obertura de fins a cinc botigues físiques a Catalunya situades a Vic, Malla (Osona), Amposta, Igualada i Terrassa. Així mateix, ha llançat recentment Aproop, una nova operadora de telecomunicacions de proximitat destinada al mercat valencià. També és ressenyable l'adjudicació de contractes al grup Parlem Telecom per part d'administracions públiques, com l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i deu consistoris més a través del concurs de Localret o la participació en un ambiciós Pla Pilot 5G a Catalunya amb partners com Cellnex o Lenovo, que es desenvoluparà els propers mesos.