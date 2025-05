5 motius pels quals el moble llit cada vegada està més present als habitatges de les Balears

Als darrers anys, als habitatges de les Illes Balears s’han produït nombroses tendències. Avui parlarem d’una de les més esteses, la qual consisteix a moblar els dormitoris tant dels adults com dels infants i adolescents amb un element en concret. Es tracta del moble llit.

Sigui quin sigui l’habitatge balear al qual vagis, és probable que allà hi hagi present com a mínim un conjunt d’aquests. Però, a què és degut? Diversos factors entren en joc per donar peu a què s’hagin convertit en una tendència que cada vegada és més popular. En aquest article, analitzarem els cinc principals motius.

Molt bon resultat a nivell visual

Estem davant un moble que passa completament desapercebut. De fet, les visites no s'adonen del fet que es tracta d’un llit. Com és possible? Bàsicament, perquè està plegat. El sistema abatible, quan arriba l’hora de dormir, permet convertir el moble en una estructura ideal per dormir.

Així doncs, estèticament és una solució idònia per aquelles persones que li donen una gran importància a la decoració de les seves llars. També és el teu cas? Si la resposta és afirmativa, un moble llit és el teu principal aliat per tal d’obtenir un òptim resultat ornamental.

Aprofita al màxim l’espai disponible

Com hem dit abans, el moble llit integra un sistema abatible i versàtil que fa que el llit, quan no s’està utilitzant per dormir, romangui tancat. Això és d’agrair sobretot als dormitoris dels immobles balears que, desafortunadament, no tenen gaires metres quadrats.

Algunes cases i pisos de les nostres illes són bastant petits, tal com demostren les habitacions. Afortunadament, els seus propietaris i llogaters tenen la possibilitat d’aprofitar al cent per cent els metres quadrats dels quals disposen, fent ús per a tal fi d’un moble llit, també conegut com a llit abatible.

Fins i tot un dormitori de petites dimensions, és a dir, aproximadament sis metres quadrats, sembla molt més gran quan el llit no està desplegat. Tenint en compte que dues terceres parts de cada dia roman en aquest estat, no sorprèn que suposi un abans i un després per a les persones que es decanten per comprar l’esmentat moble llit.

S’adapta a tota mena de dormitoris

Per tal d’aconseguir un resultat tan bo pel que fa a l’aprofitament de l’espai, és fonamental que el mobiliari s’adapti completament a l’espai en qüestió, com per exemple la distribució. En aquest sentit, el moble llit és immillorable.

Degut a l’enorme èxit que està registrant des de fa anys, cada vegada més fabricants s’animen a donar forma als seus models. És per això que el catàleg és pràcticament infinit, podent donar amb conjunts com el llit abatible vertical.

Aquests models són altament recomanables per a aquells balears que persegueixen un objectiu principal: aprofitar l’espai. De fet, s’acostumen a deixar veure als dormitoris infantils o juvenils que no destaquen precisament per ser gaire espaiosos.

Quan abans hem parlat de l’aprofitament de l’espai, hem omès voluntàriament un aspecte crucial per poder aprofundir-hi ara: molts llits abatibles disposen de compartiments que permeten emmagatzemar des de roba fins a llibres i dispositius electrònics.

Alguns conjunts verticals integren un altell, al qual pot ser una mica difícil arribar si la persona en qüestió no és gaire alta. Per a aquests usuaris, no hi ha res millor que el llit abatible horitzontal.

En definitiva, no importa quines siguin les teves necessitats o les de l’espai al qual vulguis col·locar el moble llit. En tots els casos, no et costarà trobar una solució adequada.

Facilita la neteja

El llit només està desplegat durant vuit hores al dia. Això significa que la resta de la jornada el matalàs i tots els elements que en formen part no romanen acumulant pols i brutícia en general.

La regularitat amb la qual s’ha de dur a terme la neteja es redueix notablement, factor que s’agraeix. De fet, en molts casos n’hi ha prou amb treure la pols de sobre del moble.

Major durabilitat

Degut precisament al fet que els materials no estan exposats durant tant temps en comparació amb els llits convencionals, els abatibles fan gala d’una major durabilitat.

Exigeixen un desemborsament superior? Efectivament, però els balears l’amortitzen amb escreix, puix els conjunts triguen molts més anys a fer evident un deteriorament que comporti haver de renovar-los. D’altra banda, cal dir que els materials utilitzats per la seva fabricació són de major qualitat, satisfent fins i tot les necessitats dels usuaris més exigents.

Ara que ja coneixes els factors desencadenants de la popularitat del moble llit, ha arribat el moment de prendre una decisió: moblar els dormitoris de la teva llar de les illes amb aquest element? Si vols obtenir el millor resultat possible pel que fa a la practicitat, comoditat i decoració, no t’ho pensis dues vegades i fes el pas que cada vegada duen a terme més balears.