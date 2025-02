«Si teniu dubtes en relació amb algun tema lingüístic, escriviu-nos al més aviat possible»

A l’article anterior ja vam veure que, encara que quan i quant es pronunciïn igual en molts dialectes, cal distingir bé aquestes formes, especialment quan escrivim. A més de distingir les formes, però, hem de tenir ben clar com cal fer-les servir en algunes locucions que, ja sigui per raons internes a la llengua, ja sigui influència del castellà, sovint ens fan confondre.

Per començar, fixem-nos en les locucions que serveixen per acotar el tema de què parlem o redirigir una conversa. Si penseu en expressions que podrien substituir en relació amb al títol de l’article, quines us vindrien al cap? Segurament, molts heu pensat en pel que fa a, amb relació a o a propòsit de. Perfecte: totes són adequades! Ara bé, potser a algú també se li ha acudit *en quant a, i aquí és on s’ha equivocat. En català és adequat parlar dels dubtes quant a algun tema lingüístic (sense la preposició en davant), però no *en quant a, que és una expressió que no s’admet en cap context.

Seguim amb les condicions. Quan volem expressar-ne una, a part de les estructures amb si (com quan us demanem que, si teniu dubtes lingüístics, ens escrigueu), podem fer servir sempre que seguit d’un verb en subjuntiu. Ara bé, tot i que segur que heu sentit *sempre i quan mil vegades (de fet, fins i tot surt en 247 frases del corpus CTILC, que conté textos escrits en català entre els anys 1833 i 2020), no es considera adequat. Per tant, us resoldrem els dubtes lingüístics sempre que (i no *sempre i quan) en sapiguem la resposta.

També és important evitar quan ni quant en les comparacions. Per exemple, no ens pot passar que, *quant més (ni *quan més) llegim, més ens adonem de la nostra ignorància, sinó que, en tot cas, ens adonarem que no sabem res com més llegim. Això sí, podem utilitzar quan més i quan menys si aquest quan significa ‘en el moment en què’. Així, doncs, algú ens pot haver fallat quan més el necessitàvem, o ens pot haver sorprès (positivament o negativament) quan menys ens ho esperàvem.

Un altre ús inadequat de quan i quant és el que sovint es fa per parlar de la pressa. Si volem indicar que alguna cosa s’ha de fer aviat, que és urgent, podem recórrer a expressions com al més aviat possible o com més aviat millor. Per tant, us poden demanar que lliureu la feina al més aviat possible, però no *quant abans millor, *com abans millor ni *quan més aviat millor.

I acabem amb una expressió que fem servir per fer notar que alguna cosa passa ocasionalment o de manera esporàdica. Si, per exemple, no sortim gaire sovint a la muntanya, podrem dir que hi anem de tant en tant. El que no direm, però, és que hi anem *de tant en quan ni *de quant en quant.

Esperem que, com més coses de llengua us expliquem, més entengueu la normativa i menys dubtes tingueu. Ara bé, si no és el cas o hi ha algun tema que vulgueu comentar, ens podeu escriure a l’adreça galmic@uib.cat i us respondrem tan aviat com puguem.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)