Comença la segona etapa d’en Trump

Dilluns, 20 de gener, Donald Trump serà el nou president dels EUA, per segona vegada. Ha estat rebut, el dissabte 18, amb una gran manifestació de rebuig de moltes persones que no l’han votat, que volen alertar del perill que significa la seva presidència per a milers de persones migrants que arriben o viuen al país sense papers; per les feministes que creuen en escollir lliurement la maternitat, per quantitat de persones que creuen en els drets humans arreu del planeta i voldrien que l'exèrcit més gran del món, el nord-americà, anés disminuint la seva presència a molts països.

No només serà perillós aquest nou president, també i sobretot, els seus ministres, allà secretaris d’estat, com Elon Musk el gran multi-multimilionari que es permet opinar i subvencionar els grups d’extrema dreta europeus. He llegit que l’altre ideòleg del trumpisme, Steve Bannon està gelós d’en Musk, i que potser l’enfrontament dels egos d’aquests dos i els deliris d'en Trump siguin les eines que puguin fer fracassar el president. Potser sí, no ho sabem ara.

Comença el seu mandat a la vegada que arriba la treva a Gaza, a la fi! Un alto el foc desitjat amb molta esperança, que acabi amb les agressions, amb les morts, amb tanta destrucció, fins i tot d’hospitals, escoles, botant-se les mínimes regles de la Convenció de Ginebra. Una treva que hauria de ser definitiva per poder reconstruir aquests indrets.

Hi ha una certa esperança a aquesta zona de la Mediterrània, Síria pot iniciar un camí cap a la normalitat, cap a la pau, esperem que també ho aconsegueixi el Líban si l’estat d’Israel deixa en pau els pobles i ciutats fronterers.

No sabem com anirà aquest any que comença, les perspectives són incertes, les extremes dretes trepitgen fort per molts països, des dels EUA, Argentina, Índia, Hongria, Itàlia... ara veurem si els votants alemanys són capaços d’aturar l’avanç del partit neonazi a les pròximes eleccions.

De cada vegada hi ha més veus del món científic que expliquen les conseqüències del canvi climàtic que ja és aquí, que ja les patim amb els canvis meteorològics tan extrems, com la DANA al País Valencià, tan prop nostre, com els grans incendis a l’altre extrem, a Califòrnia. I el president dels EUA nomenarà secretaris d’estat a persones negacionistes, fins i tot un descendent de la família Kennedy com a responsable de sanitat, que es va manifestar contra les vacunes de la Covid!

Provoca desconcert aquesta realitat: com és possible que persones així guanyin eleccions a Argentina, als EUA, a tants països? Creix el desànim, la desesperança, més dificultats encara per creure que un altre món és possible...

L’u per cent de la humanitat acumula tanta riquesa que ja no sap on invertir-la, i provoca guerres per afavorir la indústria de la mort i la destrucció.

Malgrat que vol convèncer que és el millor dels sistemes possibles, sabem que no ho és, quan destrueix el territori, no hi ha un planeta B, el medi ambient on habita la humanitat. Quan destrueix ciutats i pobles i provoca morts d’infants i adults, quan manté les indústries més contaminants per als pobles dels seus voltants, quan promociona la ideologia més contrària als drets humans que és l’individualisme que genera tanta infelicitat, per damunt del respecte i la cooperació col·lectiva, quan alimenta el patriarcat en les relacions humanes que significa domini, força, violència.

No ho és i ens hi oposem, ens hi enfrontem, amb el convenciment que la força dels pobles pot transformar la realitat, fer-la més humana, més cooperativa. Per això hem de guanyar hegemonia, hem de ser moltes les persones que treballem pels canvis i les transformacions socials, des dels més petits, col·laborant en una altra economia social, cooperativa, solidària, o esforçant-nos en entitats, associacions, fundacions, sindicats, partits polítics, que treballen pel bé comú, per millorar la vida de les persones.

Hem de ser moltes les que tinguem raons i arguments per convèncer més i més gent que val la pena treballar col·lectivament, ser respectuoses amb les persones i saber mantenir la pluralitat i el consens, enfront de la imposició i el sectarisme.

No ens deixarem guanyar, perquè un món més just, més solidari, més igualitari, és ben possible amb la força i el coratge dels pobles i les persones que creiem en el futur de la humanitat.