'Si hagués tingut més dies de vacances, hauria viatjat més'

Fa dues setmanes vam parlar de la sonorització de les fricatives i vam dir que deixàvem per a més endavant el cas de les oclusives. No és que ens n’hàgim oblidat, però, com vam comentar, ja en parlarem en un altre article. Avui ens tornem a centrar en la sintaxi i donarem resposta a la pregunta següent: el títol de l’article es pot substituir per la frase *D’haver tingut més dies de vacances, hauria viatjat més?

La resposta, com podeu deduir per l’asterisc, és que no: la construcció de + infinitiu no és admissible, en els registres formals, amb un valor condicional, sinó que cal substituir-la per una oració subordinada introduïda per la conjunció si o algun altre nexe condicional (en cas que, a condició que, etc.). Així, a un amic que es presenta de sobte a l’hora de dinar no li direm *D’haver sabut que vindries, t’hauria preparat alguna cosa, sinó Si hagués sabut que vindries, t’hauria preparat alguna cosa. Igualment, als mitjans no hauríem de sentir, quan especulen sobre un tema, que de confirmar-se, un pacte entre polítics podria implicar canvis legislatius, sinó en cas de confirmar-se o bé si es confirma.

Tampoc seria possible substituir la frase del títol per una cosa com *A no ser que em donin més vacances, ja no podré viatjar més aquest estiu, atès que la construcció a + infinitiu tampoc té valor condicional. El cas de a no ser que es pot reemplaçar per tret que, a menys que, fora que: Tret que tingui més vacances, ja no podré viatjar més aquest estiu. En altres casos, com *a poder ser o *a ser possible, la solució és similar al que vèiem al principi: només cal construir una oració condicional introduïda per si: si pot ser, si és possible. Com que tota regla té excepcions, convé dir que l’expressió a jutjar per sí que és admissible en tots els registres, ja que es considera una fórmula fixada. Així, en tornar de vacances, potser podrem dir als nostres companys que, a jutjar per les cares que fan, han passat un bon estiu.

Una altra qüestió relacionada amb les condicionals com les del títol és si el plusquamperfet de subjuntiu pot substituir el verb en condicional perfet. És a dir: seria admissible Si hagués tingut més vacances, hagués viatjat més? Tot i que tradicionalment els manuals de gramàtica us haurien indicat que aquest esquema no és admissible en català, actualment es considera que simplement és una qüestió de registres. Així, en registres informals es consideren adequades les dues opcions, mentre que, en els registres formals, hem d’optar per la primera, amb el condicional perfet.

Esperem que aquest estiu hàgiu tingut prou vacances i hàgiu pogut viatjar tant com heu volgut. Si durant algun dels viatges us han sorgit dubtes de llengua que voleu que us aclarim, ens els podeu fer arribar a l’adreça galmic@uib.cat i en parlarem en els propers articles.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)