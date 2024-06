Darrers dies per a la cita electoral

Començam la darrera setmana abans de la cita per a les eleccions europees, del diumenge 9 de juny. Vénen els caps de llistes a veure’ns, per animar al vot a la seva candidatura. Els grans partits han penjat tanques publicitàries i banderoles als fanals, amb les cares i els lemes més senzills possibles que no diuen pràcticament res.

La setmana proppassada a aquest mateix mitjà us vaig dir quina Europa volem aquelles persones que creiem en la democràcia, que la volem més participativa, més radical, això és que respecti els drets humans de tota la gent que viu a aquests estats que conformen la Unió Europea.

Recordeu que us vaig animar a signar el Manifest EUROPA PER A TOTHOM que trobareu en aquest enllaç i que unes dues-centes persones han signat en només deu dies. Persones que signen per animar a la participació en aquestes eleccions i que estan ben d’acord amb el contingut del Manifest que explica les idees principals de què volem per a la Unió Europea: pacífica, verda, justa, dels drets humans sense distincions, feminista, democràtica, intercultural i cívica.

Vuit qualificatius que diuen molts valors, conceptes, que avui en dia són amenaçats per aquelles forces polítiques que no són democràtiques, que enyoren els temps de les dictadures del segle passat sigui la d'en Franco a l’Estat espanyol, sigui el règim hitlerià a Alemanya, com han demostrat els líders dels partits d’extrema dreta en els seus discursos.

Ho hem viscut el dijous 30 al Congrés dels Diputats, quan en l’aprovació de la llei d’Amnistia els diputats de VOX pretenien rebentar la sessió a base d’insults xenòfobs i antidemocràtics. Ho hem vist en els discursos dels representants del PP, de la mateixa família política, quan expressen el seu disgust per la llei insistint a mentir sobre el seu contingut.

La llei d’Amnistia aprovada per la majoria del Congrés és democràtica, necessària, imprescindible si volem caminar cap a l’entesa entre les forces polítiques que representen ideologies legítimes, com pot ser l’independentisme, el federalisme o l’unionisme com a manera d’entendre les relacions entre els pobles que conformen l’Estat espanyol.

El que dividia, el que enfrontava, el que feia diferents uns ciutadans d’altres era la repressió que caigué sobre aquells que defensaven unes idees, repressió policial primer, repressió judicial després que ha empresonat dirigents per defensar els seus programes. «A por ellos» que era un crit futbolístic es va convertir en un clam violent contra la ciutadania catalana que va anar a votar pacíficament. El Sr. Rajoy, els seus ministres, el seu equip no volgueren dialogar per entendre què passava en el procés, i feren allò que les dretes saben fer, reprimir via policial i via judicial, aquesta darrera amb el suport de jutges i magistrats que encara avui fan política quan la Constitució els diu que la seva feina és aplicar les lleis. Si volen fer política, s’han de presentar a les eleccions i no, com fan alguns, expressant el rebuig a lleis aprovades pel poder legislatiu.

Reprenguem el debat sobre quina Unió Europea volem que es conformi després del 9 de juny. No caiguem en el parany de l’abstenció que només pot afavorir les opcions d’extrema dreta com ja es pot qualificar el tàndem PPVOX aquí a les nostres Illes i a la resta dels territoris on governen.

Triem l’opció que més ens convenci, que la vegem amb les seves accions polítiques més properes a la nostra manera de pensar, no renunciem a l’exercici del dret a votar la nostra representació al Parlament europeu.

No vulguem contribuir, amb l’abstenció a un èxit d’aquells que embruten els debats polítics, que menteixen i promouen notícies falses per allunyar la ciutadania de l’interès cap a l’acció de les institucions democràtiques.

La democràcia és el millor sistema possible, dins un món capitalista profundament injust i depredador que volem transformar per fer-lo més humà, més solidari, més just, més igualitari, més pacífic, més feminista... això és que volem transformar-lo perquè puguem viure en pau i dignitat totes les persones humanes, de qualsevol indret del món. Per això hem d’exercir el dret a votar, perquè ho hem conquerit, perquè no ens ho han regalat, perquè són ells qui voldrien que fóssim súbdits silenciosos i porucs.