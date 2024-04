'Mentre uns acaben de preparar les panades, els altres les comencen a coure'

Un tema que sovint ens provoca confusions és la distinció entre mentre, mentre que i mentrestant, tres elements lingüístics que, malgrat les similituds formals, no són en cap cas intercanviables. Així, no podríem substituir la frase del titular per mentre que ni tampoc per mentrestant.

Per començar, mentre és una conjunció (per tant, sempre enllaça dues oracions) que pot tenir un valor temporal (el més habitual) o bé condicional. Així, a la frase del titular, mentre significa ‘durant el temps en què’. Aquesta conjunció, però, també pot tenir un valor condicional: seria el cas, per exemple, d’una frase com Mentre siguin bones, tant me fa si les panades són de carn o de peix (en què mentre equival a si condicional).

No és el mateix mentre, doncs, que mentrestant. Aquest darrer és un adverbi amb un valor temporal que indica el temps durant el qual es produeix un esdeveniment. És el que trobem, per exemple, a Tu ves a comprar el que ens falta per als rubiols; mentrestant, jo faré neta la cuina. Fixem-nos que, en aquest, cas, mentrestant no introdueix cap oració, sinó que, com a adverbi, funciona sol. No seria possible, doncs, una oració com *Mentrestant jo faig neta la cuina, tu ves a comprar, ni tampoc una oració com Tu ves a comprar i, *mentre, jo faré neta la cuina.

Finalment, mentre que és una locució conjuntiva que té un valor adversatiu, i no temporal. Això vol dir, doncs, que entre les dues oracions hi ha d’haver una idea de contrast, i no de simultaneïtat. Per exemple, és el que tenim a la frase Mentre que uns mantenen la tradició de fer les panades amb saïm, altres les fan amb oli d’oliva, en què les dues oracions indiquen idees contraposades.

Més enllà de la distinció entre les tres formes, hem de tenir en compte que no podem intercanviar mentre o mentre que per *mentres ni *mentres que, formes que no són admissibles en cap cas.

Si, mentre acabeu de digerir les panades, els crespells o els rubiols, llegiu l’article i us venen al cap altres dubtes de llengua, ens els podeu fer arribar a l’adreça galmic@uib.cat.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)