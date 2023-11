I la Pilota d’Or és per… o per a?

Una de les qüestions que més controvèrsia, dubtes o preocupacions ens generen a l’hora d’escriure, especialment als parlars de català oriental (entre els quals hi ha, per exemple, els parlants de català baleàric) és la distinció entre les preposicions per i per a. Això passa perquè la distinció entre aquestes dues preposicions només és viva en la parla espontània d’alguns dialectes (concretament, del valencià, del tortosí i dels parlars més occidentals del nord

occidental). Ara bé, en els registres formals cal distingir les dues preposicions, que poden precedir sintagmes nominals, adverbis, sintagmes preposicionals i oracions d’infinitiu. Llavors, quan hem de fer servir per i quan hem de fer servir per a si enviem un missatge escrit? Hauríem d’escriure, per exemple, que La Pilota d’Or va ser per Aitana Bonmatí o que va ser per a Aitana Bonmatí? I la hi van concedir per la bona feina o per a la bona feina?

Per saber-ho, hem de tenir present què diu la normativa sobre cadascuna de les preposicions. La idea general és que la preposició per a indica destinació (Aquest regal és per a tu) o bé un límit temporal posterior al moment de referència (Això és per a divendres). En canvi, la preposició per sol indicar una causa (Li van concedir el premi per la bona feina), una localització temporal (Per Tots Sants vam menjar rosaris ensucrats), un trajecte (El tren passa per Inca) o una localització aproximada (Aquest llibre ha de ser per aquí). A més, en alguns casos les dues preposicions són intercanviables: així, totes dues serveixen per expressar opinions (Per (a) mi ja està bé) i totes dues tenen valor concessiu (Per (a) l’edat que té és molt alt).

I què passa, doncs, amb la Pilota d’Or? D’acord amb la normativa, en el primer cas hauríem de fer servir per a (per tant, direm que és per a Aitana Bonmatí), perquè ens referim al destinatari del premi, i en el segon, per (la hi van concedir, doncs, per la bona feina), perquè ens referim a la causa per la qual es va concedir aquest premi. Ara bé: aquest premi servirà per motivar la jugadora a continuar treballant o per a motivar-la? Això ho deixarem per al proper article. Mentrestant, si teniu altres dubtes que vulgueu resoldre, no dubteu a fer-nos-els arribar al GALMIC (https://galmic.uib.cat) i hi anirem donant resposta en aquests apunts lingüístics.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)