Aquest és l'article d'opinió escrit per Joan Luis Tomàs, membre del secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, remès per l'ASM a dBalears per fixar la posició de l'Entitat respecte de la Cimera Europea de Turisme i la Contracimera organitzada per diversos moviments socials.

Un punt de vista local. No estatal

De tots és conegut els reptes quotidians als que ens hem d’enfrontar els mallorquins i illencs en general. Ens trobem en un moment d’emergència social en tot el que fa referència a habitatge, territori, llengua i economia. Tant és així que com a reacció a la Cimera Europea del Turisme que es celebrarà a finals d’aquest més d’octubre, s’ha convocat una Contracimera recolzada per diverses associacions i partits polítics entre les que destaquen: Amics de la Terra de Mallorca, Associació d’usuaris del tren, Associacions de Veïnats (Sa Calatrava, Puig de Sant Pere, Sa Llotja, Santa Creu, Canamunt, Son Sardina, Federació d’associacions de veïns de Palma), Fundació Darder-Mascaró, GOB, Joventut pel Clima, Jubilats per Mallorca, Lobby de dones, Menorca per un habitatge digne, Moviment Alcudienc, MÉS, Mallorca Nova, Pla XXI, Plataforma antiautopista, plataforma contra megacreuers, plataforma contra l’ampliació de l’aeroport, Volem Via Verda, PODEM Illes Balears, Recuperem Marivent, Salvem Portocolom, SOS Residents, Assemblea Sobiranista de Mallorca... Entre moltes altres.

Els temes que s’abordaran en aquests actes són: 'Per un model turístic que no ens empobreixi', 'transport i turisme', 'turisme i canvi climàtic', 'Precarietat laboral i Turisme' i 'la societat turistitzada', tot enrevoltat de taules rodones, dinars i altres actes de manifestació. Des de l’Assemblea Sobiranista, i com a membres adherits en aquests actes, volem remarcar i emfatitzar que cap de les activitats proposades donen pas a l’acció per a assolir els objectius que es volen debatre i posar sobre la taula. Des de la nostra assemblea pensam que per a poder prendre qualsevol decisió sobre els assumptes que es volen tractar en aquesta Contra Cimera, cal disposar d’una sobirania que no tenim i de la qual, poques associacions adherides al manifest defensen plena i obertament, com ha quedat de manifest en que cap dels temes que s’abordaran en aquests actes parla de sobirania. Creim que al nostre país, la nostra estimada illa, no podrem decidir sobre model turístic, transport, canvi climàtic, precarietat laboral, turistització, gentrificació o degradació del territori si no tenim les claus de ca nostra per a decidir i implantar unes accions que facin que això sigui possible. Pensam que tot passa per generar un debat previ sobre 'Què volem ser?'. La resta, ens pareix un brindis al sol que no especifica cap acció més que el consol d’algunes consciències. De mentre, els problemes d’aquesta terra s’acumulen i cada pic són més grans: substitució cultural, gentrificació, habitatge, serveis bàsics com la salut i l’educació, etc.

L’ASM rep sovint convits a defensar la república, el territori, la llengua, etc. i en cap moment hem rebutjat dites convidades perquè consideram que tot forma part d’un moviment que hauria d’estar cohesionat per una idea transversal: el sobiranisme. Ara bé, quan som nosaltres els que feim una proposta clara cap a l’acció i parlem de sobirania i independència, veim com aquesta suposada munió d’idees es fragmenta. I és que quan es tracta d’abordar el problema des d’un punt de vista local i des de l’acció, pareix que n’hi ha que s’empegueeixen de ser qui som. És com si s’haguessin acostumat a viure baix un jou molt pesant que es diu Constitució i Estat Espanyol, dels quals no ens en podem desfer i determinar el nostre futur. Fins que no siguem capaços de vertebrar un moviment on entenguem que prendre decisions passa per actuar i no esperar rés del que vingui de fora de l’illa, seguirem en aquest atzucac que ens engoleix cada vegada més.

Joan Luis Tomàs, Membre del secretariat de l’ASM