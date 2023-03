Comencem la primavera

Comencem aquesta setmana l’estació dels canvis sobtats, del final del fred, amb calors i contrastos en el mateix dia. L’estació que «la sang altera» diuen en castellà, això és que remou les hormones de joves i no tan joves.

Comencem-la amb bons auguris, amb molts d’ànims, que necessitem per encarar aquestes setmanes que vindran, plenes de balanços de feines fetes a les diverses institucions -la gent no els escolta molt, diuen, i de propostes per als anys vinents carregats de millores en general per a la ciutadania nostra.

Aquests dies s’ha fet pública una iniciativa ciutadana Visc a Mallorca, promoguda per diverses persones d’un ampli ventall polític, on amb el títol DEFENSEM LA DEMOCRÀCIA, fa una crida a la participació en les pròximes eleccions del 28 de maig.

Perquè són importants. Avui les Illes Balears s’enfronten a grans reptes. L’augment de la inflació, la manca d’habitatge accessible, la pèrdua d’ús social de la nostra llengua, l’espoli fiscal, els costos de viure en una illa, el domini del patriarcat, o el canvi climàtic...i sobretot, la necessitat d’una revisió a fons del model socioeconòmic actual. Això implica un esforç comú i una estratègia política compartida, malgrat que la política no estigui de moda.

Diu el seu Manifest, entre altres reflexions sobre la necessitat de la participació. Cercau-lo aquí, perquè una vegada llegit tot el text us pugueu adherir a la campanya amb la vostra signatura. Jo ho he fet.

Amigues i amics: informau-vos, reflexioneu i després, voteu el que més us plagui.

Sempre pensant en la gent i el país. Perquè la democràcia s’ho val. Perquè Mallorca s’ho val. Entre totes i tots mantindrem la il·lusió.

I és així, volem que la ciutadania, el veïnatge, sigui de cada vegada més conscient del món on viu, que conegui els valors de la democràcia, penseu que hi ha forces polítiques que volen retallar-la, segrestar-la, com escoltareu aquests dies al Congrés dels Diputats, però també aquí a ca nostra. Una ciutadania que respecti els drets humans de totes les persones amb qui convivim, sigui quina sigui la seva orientació sexual, el color de la seva pell, els seus orígens de naixement o les seves creences.

Perquè conjuntament som la societat mallorquina, volem millorar-la, no volem trobar-nos amb un ja està fet! Perquè hàgem pensat tanmateix...!, perquè no ho podem aplicar al nostre deure ciutadà de triar la representació política a les institucions.

La democràcia s’ha d’enfortir amb la participació, cada quatre anys a les eleccions i així mateix amb la nostra participació activa en altres àmbits com poden ser entitats de tota mena, culturals, professionals, sindicals, esportives, veïnals... i un llarg etcètera que fan una societat viva, conscient, més democràtica.

Comencem la primavera, parlem d’aquesta iniciativa, apropem-la a les nostres amistats, famílies, companys i companyes de feina. Parlem-ne, estic segura que anirem avançant deixant de banda el desencís, la comoditat individualista. Redoblem l’optimisme de la voluntat front tant pessimisme paralitzador.

Els esforços valdran la pena, n’estic ben convençuda. Mantindrem la il·lusió, aconseguirem una participació electoral que ens doni més força per defensar la llibertat com a ciutadanes i ciutadans, i la sobirania com a poble, imprescindibles per mantenir-nos fortes i resistents.