Noms de marca

Escollir un nom per a una marca comercial no és pas una tasca fàcil. Un error freqüent és que aquest nom sigui, per alguna raó, inapropiat per als llocs on operarà o per als clients que pretén atendre. Per aquest motiu, les empreses solen comprovar abans si aquest nom de marca escollit presenta algun tipus de problema, com a mínim en els idiomes dels països on es comercialitzarà la marca o dels clients que vol tenir com a mercat.

Dies enrere vàrem veure com un conegut empresari illenc i un famós tenista presentaven una nova marca d’establiments hotelers. Sembla ser que ningú no va saber, o pitjor encara, no va importar gens ni mica que aquest substantiu, segons el DCVB, tengui per significat, entre d’altres, “Apetit sexual en els irracionals”. Tot indica que poc o gens importa a l’empresa en qüestió el que pensem els catalanoparlants en veure l’esmentada marca. No ens ve de nou, però no deixa de ser trist i lamentable.