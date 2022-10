Totes som na Nina

Totes les persones demòcrates, feministes, som na Nina Parrón. Avui vull aprofitar l’espai setmanal que em facilita aquest mitjà de comunicació per reproduir un article que signa l’amiga Antònia Matamalas, en nom dels grups del Moviment Feminista de Mallorca i del grup de Suport a na Nina Parron. -traduït del castellà, orignal:

Un home va matar la seva dona cremant-la viva l’any 2016. Més tard, un altre home, el president d’una associació d’un caire ben determinat, envià una carta brutalment masclista a un diari, que la va publicar. En aquesta negava que el crim fos masclista, que només la matà perquè l’estimava i ella volia separar-se, i que foren les feministes les que malentenien.

Nosaltres, les que lluitam pels drets de les dones i contra la violència masclista, urgírem na Nina Parrón, en la seva condició de responsable d’Igualtat a Mallorca, què denunciés l’autor d’aquella carta. Ella fou la processada. Els jutges confirmaren la condemna que sentim com a nostra, condemnades per una justícia profundament patriarcal, que castiga les defensores de les dones i comprenen i emparen els que les agredeixen de totes les formes possibles.

Duim ja molt de temps denunciant sentències masclistes dictades per jutges i jutgesses imbuïts de cultura masclista, una justícia que s’ha convertit en el braç executor de les ordres del patriarcat. Estem fartes de sentències condemnatòries adones que defensant els seus fills i filles de pares maltractadors, que són massa comprensius amb assassins, violadors i assetjadors; la darrera sentència un jutge que diu que no hi va haver dany psíquic a dues nines que presenciaren l’assassí de la seva mare per part del seu progenitor i romangueren 7 hores devora el cadàver. Li ha rebaixat la condemna. Estem fartes que sigui la Justícia la que s'ensanyi amb aquelles dones que estan o han estat a càrrecs públics defensant els nostres drets. Sabem que és un avís a totes les dones per què romanguem callades i obedients.

Insistim que el crim fou terrorisme masclista i la comprensiva carta fou apologia de terrorisme masclista, expressió que va usar fins ara el President del Gobierno. Els jutges no pensen en el context d’enorme crispació social que va produir aquella carta en gran part de la població, publicada mentre una dona de vint-i-quatre anys agonitzava ,no pensa en el dolor de la seva família que veu més enllà de la condemna a Nina Parrón, el menyspreu per la mort del seu ésser estimat.

Són moltxs lxs que integren la Judicatura que estan imbuïts d’idees masclistes, que no tenen la més mínima formació en perspectiva de gènere i sabem que, a pesar que un grup de reconegudes juristes els oferiren cursos formatius, rebutjaren l’oferta.

Estam en una situació bastant complicada sobretot per a les activistes pels drets de les dones. Ens volen calladetes i contra la paret. No ho podem acceptar, seguirem lluitant passi el que passi, i tenim molta, molta gent darrera donant-nos suport i cuidant-nos.

No seguirem amb apel·lacions. No perquè acatem la sentència, sinó perquè no creiem en aquesta justícia i els seus representants haurien d’estar preocupats per aquest fet. Na Nina Parrón va posar la seva veu en aquesta denúncia en representació de totes nosaltres, per això som nosaltres ara les que responem, les que pagarem la multa de 2.000 euros més les costes judicials, les que denunciem aquesta Justícia patriarcal que una vegada més, gira l’esquena a les dones. Perquè na Nina mai ha estat ni estarà tota sola en aquest fet.

