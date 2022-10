Fer Garfella, i els morts a la Mediterrània

Els morts a la Mediterrània ja no són notícia. Dona igual que el nombre de desapareguts a les rutes migratòries que condueixen a Espanya a través d'embarcacions precàries s'hagi duplicat durant el 2021 fins a almenys 4.404 migrants, segons l'ONG Caminando Fronteras. Emperò, no surten en els diaris. Avui els focus mediàtics estan en el preu de la llum, la temporada turística o el darrer fitxatge del Barça. Sense anar més enllà, el passat agost l'Open Arms Uno, el nou vaixell de l'oenagé de Badalona, va rescatar 101 migrants que es trobaven en una llanxa pneumàtica a la deriva a la Mediterrània central.

Lluny queden ja les manifestacions dels anys 2016 i 2017 organitzades per entitats com 'Balears Acollim' i 'SOS Refugiats', que arreplegaren milenars de ciutadans. En aquelles marxes la gent clamava pels drets de totes aquelles persones que han de desplaçar-se forçosament de casa seva per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. Era un temps on les ciutats d'Espanya reclamaven obrir les fronteres i el president del Consell de Mallorca, declarava que «volem acollir persones refugiades i ho volem fer ja». Emperò, no tot està perdut, la flama encara guspireja. L'estiu passat, un centenar de persones es concentraren a la plaça major de Palma per la mort de 23 immigrants a la tanca de Melilla, on es produí una dubtosa intervenció de les forces de seguretat de l'estat, en col·laboració amb la policia marroquina. La setmana passada, es va produir una altra manifestació similar. Per a Amnistia Internacional Balears, aquestes morts són una «conseqüència dels acords entre Espanya i el Marroc, que suposen l'abandó del marc legislatiu internacional, dels drets humans i dels principis de convivència i respecte entre éssers humans».

I arribats aquí, d'entre els mallorquins que no es volen quedar de mans plegades davant la tragèdia, potser cal recordar la figura de Fernando Garfella, El submarinista illenc que va morir fa uns mesos a un accident a Andratx. No el vaig conèixer, però diuen que Garfella era un amant i defensor del mar que col·laborava amb diferents ONG i organitzacions ecologistes, fins i tal punt que va ser un dels impulsors de la nova Reserva Marina del Freu de Sa Dragonera. Seguint aquesta línia, participava com a voluntari a diverses missions de rescat d'immigrants.

Open Arms va anunciar fa unes setmanes que una de les seves llanxes, l''Echo 2', portarà el nom del submarinista desaparegut. «Se'ns va un gran, i ens fa molt de mal. Fer Garfella, company de missions en aquest mar del qual tantes vides va rescatar i que ahir es va cobrar la seva. Se'n va un amic, un admirat professional, massa aviat, però ens acompanyarà sempre», va indicar el seu fundador, Óscar Camps.

Entre tanta mediocritat i menfotisme, existeixen figures, com Garfella, que no em fan perdre la fe en la humanitat. Recordem-ho.