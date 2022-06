El portaveu del Govern no pot dir mentides: exigim una rectificació

El mes de febrer d’enguany es va constituir la Mesa de Negociació per a pactar les bases del procediment selectiu massiu per a estabilitzar més de 10.000 persones que es troben ocupant en frau de llei de manera temporal llocs de feina estables a les diferents administracions.

L’STEI Intersindical, coneixedor de la situació que es produeix en moltes administracions, va demanar a l’Administració que multiplicàs els esforços per a fer possible que les persones que ocupen llocs objecte d’estabilització sense tenir el requisit de llengua catalana poguessin acreditar el nivell corresponent: formació intensiva en temps de feina, proves prèvies i altres tipus de recursos.

Aquest tema va ser silenciat per la Presidència de la Mesa i no es va voler tractar mai. Cap altre dels sindicats presents va fer cap aportació en aquest sentit. D’aquesta Mesa de Negociació en sortí un acord, certament amb el 91 % del consens sindical, que no preveia cap tipus de mesura excepcional per a aquest personal.

El dijous passat, el BOIB publicava el Decret llei 6/2022. Una norma que, al preàmbul, reconeix l’acord de la Mesa de Negociació.

Aquest Decret llei, com s’ha fet altres vegades, ha estat aprofitat pel Govern per a fer tota una sèrie de modificacions (algunes de les quals relacionades amb el procés d’estabilització, i algunes altres, no): així inclou moltíssimes disposicions addicionals, finals i transitòries, que modifiquen qüestions organitzatives de l’Administració de la CAIB, qüestions tributàries...

I una de molt important: el Govern ha decidit unilateralment modificar per decret llei (és a dir, amb una norma amb rang de llei) la Llei de funció pública pel que fa a l’acreditació del requisit de català. Tot i que l’abast de la mesura no és general («només» és una exempció del requisit de català exclusivament per a les persones que ocupen els llocs de feina en frau de llei i no disposen d’aquest requisit) tècnicament és el mateix moviment legislatiu que va provocar les vagues de fam de Jaume Bonet i Tomeu Amengual.

És per això que és incomprensible que el portaveu del Govern, el senyor Iago Negueruela, hagi dit en roda de premsa que aquesta modificació ha estat negociada amb els sindicats. Negociar una mesura amb els sindicats només vol dir una cosa. I en el cas d’aquesta exempció, afirmar que s’ha negociat és dir una mentida.

Demanam a la presidenta del Govern que rectifiqui les paraules del seu portaveu.

Miquel Gelabert, secretari general de l'STEI Intersindical