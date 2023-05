El Gran Premi Nacional de Trot arriba a la 90a edició

Aquest dimecres s’ha presentat la 90a edició del Gran Premi Nacional de Trot, la gran festa del sector cavallista de Mallorca, que es disputarà el proper diumenge, 21 de maig, a l’Hipòdrom de Son Pardo. Els millors cavalls i menadors competiran pel certamen de trot amb més història, que a la vegada viu el seu moment més vital i enèrgic.

El Gran Premi Nacional de Trot és un esdeveniment d’àmbit internacional de gran renom i converteix Mallorca en l’epicentre del trot europeu. L’Hipòdrom de Son Pardo acollirà una prova molt igualada. El bon nivell dels 16 cavalls participants augura una cursa molt emocionant i amb un resultat imprevisible.

El conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha assegurat durant la presentació que «el Gran Premi Nacional de Trot és la gran festa per al sector cavallista i per a la família que en forma part. Poder gaudir de nou d’una prova de tant nivell és una gran notícia per a tots els aficionats i aficionades, que són els vertaders protagonistes d’aquesta festa».

A la presentació també han assistit el president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, Lluis Socias, el president i vicepresident de la Federació Balear de Trot, Juan Llabata i Andreu Artigues, els propietaris dels cavalls participants, membres de la Federació d’Hípica Balear i l’associació de joqueis, minitrot i alevins.

A més del Gran Premi, entre el dissabte i el diumenge es disputaran 16 curses més, entre elles el Gran Premi Nacional de Minitrot, dissabte, en el qual els petits menadors seran els protagonistes. Durant tot el cap de setmana es podrà visitar una exposició amb els 90 anys d'història del prova gran del trot de Mallorca.

Durant l’acte s’ha presentat el trofeu que s’entregarà al guanyador del Gran Premi, obra de l’escultor Miguel Sarasate, que s’inspira en el cap d’un cavall.