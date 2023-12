Rafel Nadal torna a la competició però sense exigir-se «el que m'he exigit durant tota la meva carrera»

El tennista manacorí Rafel Nadal ha declarat aquest dilluns que espera «tenir la capacitat» de no exigir-se el mateix que durant tota la seva carrera, ja que està «en una època diferent, en un terreny inexplorat», després de la seva llarga lesió de maluc, encara que va dit que està «preparat per gaudir» a la pista i tornar a sentir «aquests nervis, aquesta il·lusió».

Tenc i he tengut por d'anunciar les coses, perquè és un any sense competir i és una operació de maluc. Però el que més em preocupa no és el maluc, sinó tota la resta. Crec que estic preparat i confiï i espero que les coses vagin bé i que em donin l'oportunitat de poder gaudir en la pista», ha explicat.

El guanyador de 22 'Gran eslam' va confirmar el passat divendres que tornarà a les pistes després de gairebé un any d'absència per lesió en el torneig de Brisbane (Austràlia), de categoria ATP 250 que es disputarà entre el 31 de desembre i el 7 de gener.

No obstant això, aquest dilluns ha volgut rebaixar l'eufòria amb la seva tornada a les pistes, perquè «és molt de temps». «Esper, el primer, sentir una altra vegada aquests nervis, aquesta il·lusió, aquestes pors, aquests dubtes. I esper de mi no esperar res. Tenir la capacitat de no exigir-me el que m'he exigit durant tota la meva carrera», ha dt.

L'exnúmero u del món es va lesionarel passat 19 de gener durant el seu partit de la segona ronda de l'Obert d'Austràlia i, en principi, es va estimar que estaria de baixa entre sis i vuit setmanes. No obstant això, el passat 18 de maig, el de Manacor va oferir una roda de premsa en la qual va confirmar que posava «punt i apart» en la seva carrera, deixant entreveure a més que el 2024 podria ser l'últim any de la seva carrera esportiva.

Ara, després d'anunciar que Brisbane serà l'escenari del seu retorn, ha insistit que està «en una època diferent, en un terreny inexplorat» en el qual no pot «exigir-se el màxim». «Ara mateix el que espero és ser capaç de no fer-ho, de no exigir-me el màxim, d'acceptar que les coses seran molt difícils al començament», ha reconegut.

«I ser capaç de donar-me el temps necessari i perdonar-me que les coses vagin malament al començament, que és una possibilitat molt gran», ha afegit.

No obstant això, Nadal sí que defensa que competirà i treballarà sabent «que pot haver-hi un futur no gaire llunyà en què les coses poden canviar», sempre que mantengui «la il·lusió i l'esperit de treball» i si el físic li «respon».