Nadal: «És important conviure amb la imperfecció»

El tenista mallorquí, Rafel Nadal, ha assegurat que és «important conviure amb la imperfecció», ja que no aspira a convertir-se «en un robot» ni a renunciar a «l'art i la fantasia», a més, de desvelar que una de les raons fonamentals del que continuï jugant a tenis és que ha après a tolerar «l'èxit i el fracàs d'una manera similar».

«És crucial conviure amb la imperfecció, acceptar que les coses no sempre seran perfectes. A partir d'aquest principi bàsic, un accepta millor els reptes, els errors I els fracassos. Molta gent es pren els fracassos molt a la torera, els toleren malament. Quan un s'esforça per aconseguir un objectiu, per jo mai serà un fracàs, serà un objectiu no complert», va declarar durant l'esdeveniment 'Lo importante, la salud', organitzat per Cantàbria Labs en la Rafa Nadal Academy.