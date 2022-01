El millor tennista de la Història és mallorquí: Rafel Nadal i Parera

A Rafel Nadal se li poden discutir moltes coses i, sobretot, se li poden retreure les seves amistats perilloses. No se li pot negar, però que és el millor tenista masculí de tota la Història. Les dades ho confirmen.

El tennista manacorí Rafel Nadal i Parera ha conquistat aquest diumenge l'Obert d'Austràlia, primer 'Gran eslam' de la temporada, després de remuntar i vèncer en una èpica i històrica final al rus Daniil Medvedev (2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5), una victòria que li atorga el seu 21è 'gran' i que el situa com el tennista masculí més gran de tots els temps. El tennista més llorejat de tots els temps en categoria masculina.

Mai havia remuntat una final d'un 'Gran eslam' anant dos sets per davall, però el de Manacor no hi entén d'estadístiques, només de lluita, de persistència i de no donar-se per vençut. Per això, no ha baixar els braços quan tot semblava perdut, quan ho hagués fet qualsevol altre tennista del circuit, i ha capgirat al seu duel davant el número dos del món per a encaminar-se de manera ferma cap a l'Olimp del tennis mundial.

«Torn a sentir-me viu, estic divertint-me una altra vegada», va reconèixer el de Manacor després de vèncer en semifinals a l'italià Matteo Berrettini. I sobreviure va ser el que va fer davant un gairebé autòmat Medvedev, obstinat a retornar totes i cadascuna de les pilotes que li enviava el mallorquí fins la resurrecció d'aquest en el tercer parcial.

Una partida d'escacs que ha caigut finalment del costat de l'home amb més fortalesa psicològica del circuit, al qual ni la greu lesió al peu ni tots els obstacles que l'han allunyat cinc mesos de les pistes fins a gener li han impedit alçar el seu vint-i-unè títol de 'Gran eslam', més que cap altre tennista masculí en la història.

Amb el seu títol ATP número 90, desfà l'empat a 20 que hi havia des de gener de 2021, entre el suís Roger Federer i el serbi Novak Djokovic, guanyador l'any passat a Melbourne davant un Medvedev que ha tornat a quedar a les portes de la glòria en el certamen oceànic.

Així, aconsegueix el seu segon Obert d'Austràlia (2009 i 2022) i l'uneix als seus 13 Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 i 2020), dos Wimbledon (2008 i 2010) i quatre US Open (2010, 2013, 2017 i 2019).