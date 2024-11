Molta emoció a falta de tres rondes per finalitzar el campionat individual de Menorca

El líder Santi Marques (Los Boscos) entaulat davant un dels favorits, Martín Krauchi (CECA), i amb 4,5 punts encapçala la classificació en solitari.

Hi ha hagut victòries bones: d’Eloi Alles davant Miquel Villaescusa i de Roger Arguimbau davant Jana Moll. Així, la classificació actual d’aquesta categoria continua encapçalada per Santi Marques amb 4,5 punts, i seguit a mig punt d'Eloi Alles, Roger Arguimbau, Joan Cubas i Martín; d'aquest grup en sortirà el campió.

I a la sub-1750, a la partida estel·lar de la jornada entre els 'Santis', podem catalogar com de «sorpresa» la victòria del novell jugador Santi Marin (CC Alaior) davant l’experimentat jugador Santi Escandell (CC Es Castell). Sorprenentment, Santi Marin passa a encapçalar la classificació amb 4,5 punts després de derrotar al líder Santi Escacndell que es troba a mig punt, tal com Josep Lluís Martí i Martí Sintes del Penya Alfil d’Es Mercadal i Josep Masanes del CCE Sant Lluís.

La sisena ronda es disputarà a l’Ateneu de Maó (Sa Rovellada de Dalt 25, 1r pis), previ a la setmana de descans del 7 de desembre.

A Eivissa, després de sis jornades, Azizaj Agim continua sent l'únic jugador que les ha guanyades totes i és líder en solitari del campionat insular, a un punt s'hi situa José Planells i després el favorit Adrià Marí i Aitor Prohens amb 4,5 punts.

Campionat del Món de veterans amb Mónica Calzetta

A manco d'una ronda per finalitzar el campionat del món de veterans, l'actual campiona del món femenina, Mónica Calzetta, es troba al 4t lloc i aquest dijous jugà la darrera ronda amb la líder del campionat, la mestra internacional francesa Silvia Alexieva, que amb 8 punts possiblement amb unes taules aconseguiria el títol, mentre que una victòria de Mònica segurament serviria per ser tercera. De moment ha guanyat cinc partides, n'ha entaulat tres i n'ha perdudes dues. Mentre, la russa Tatyana Grabuzova, que juga amb bandera espanyola, amb 7 punts se situa tercer; la parella de Mònica, Sergio Estremera, és enfora dels deu primers i amb 4,5 punts és al lloc 54 a l'obert dels veterans.

Després de tres rondes Ding i Gukesh empaten a 1,5 al campionat del món individual que es juga a Singapur

S'està celebrant a Singapur el matx pel campionat del món d'Escacs, un dels esdeveniments escaquístics més seguits a tot el món. Hi participen el vigent campió del món, el xinès Ding Liren, i el reptador, el més jove de la història (devuit anys), l'indi Gukesh Dommaraju, guanyador del Torneig de Candidats de Toronto. Es juga al millor de catorze partides i per primera vegada en la història és un enfrontament entre dos asiàtics amb 2,4 milions d'euros en premis.

El control del temps és de 120 minuts per a les primeres 40 jugades, seguit de 30 minuts per a la resta de la partida, amb un increment de 30 segons a partir de la jugada 41. I després de les tres primeres rondes hi ha igualtat total: 1,5 a 1,5. Amb un inici fulgurant del campió, que donà una lliçó a l'aspirant, després hi ha una segona partida en taules molt interessat i la tercera es va decantar per l'indi que aprofità les errades del campió, demostrant que el campionat serà molt igualat i ple d'emocions.

Més informació a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/