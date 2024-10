La història de l'esport a les Illes Balears a través de la premsa

Quines varen ser les primeres publicacions esportives a les Illes Balears, quina és la visibilitat que es proporciona als esportistes i quina incidència tenen els diferents esports en la societat balear són alguns dels temes que s’han tractat a les jornades Premsa i Esport a les Illes Balears durant el Segle XX que s’han celebrat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Aquestes jornades serveixen per a clausurar el projecte que l’equip del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB presentà a la convocatòria de subvencions per a donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2023, organitzada per l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB de la convocatòria núm. 41 de l’1 d’abril de 2023).

El programa ha servit per a presentar diferents estudis i ponències que abasten des de la història dels setmanaris esportius publicats a Palma fins al món esportiu amb perspectiva de gènere. En el primer cas, s’han donat a conèixer els orígens de la premsa esportiva a Balears: els casos de La Bicicleta (1899) i Palma Ciclista (1898-1902), a càrrec de Joan Josep Matas; el cas de Mallorca Deportiva (1944-1948), a càrrec d’Antoni Marimon; o el de Fiesta Deportiva, una publicació fonamental a l’etapa del desenvolupament econòmic del franquisme i de la transició democràtica (1959-1982), a càrrec de Sebastià Serra.

Quant a la perspectiva de gènere, la professora Elisabeth Ripoll ha presentat l’estudi De la Venus de Milo a la conquesta de les pistes: dona, esport i premsa durant el franquisme, mentre que Marina Castillo ha parlat sobre El món esportiu mallorquí des del punt de vista femení durant la dictadura franquista (1939-1975). Per acabar, la periodista Empar Isabel Bosch ha aprofundit, a través de les informacions recollides al diari Baleares, en la figura de María Dolores Besné Tejada, la primera entrenadora nacional de bàsquet femení i masculí.

Una de les sessions s’ha dedicat a la premsa esportiva dels anys 20 i 30, i a l’esport i la premsa a la part forana de Mallorca; una altra, a les noves recerques sobre l’esport i la premsa esportiva a Mallorca i Eivissa. Hi han participat investigadors com Arnau Company, Miquel Genestra, Manel Santana, Antoni Quetglas, Pere Fullana, Miguel Carranza i Guillem Celià, qui ha dissertat sobre el cas del Setmanari Sóller com a font per a la història dels esports.

En el marc de la jornada de feina, també s’ha presentat el Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears, a càrrec de Miquel S. Font Poquet, així com tres llibres sobre temes esportius: