Reconeixement als 21 esportistes de les Balears que han participat als Jocs Olímpics 2024

La presidenta del Govern, Marga Prohens, que aquest dijous ha presidit l’acte de recepció i reconeixement dels esportistes de les Illes Balears que han participat als Jocs Olímpics de París 2024, ha valorat com «un èxit absolut per a una terra petita com la nostra» que els esportistes de les Balears hagin guanyat tres medalles i dotze diplomes olímpics, i ha reivindicat les Illes com a «terra de campions».

A l’acte hi han pogut assistir vuit dels 21 esportistes olímpics de les Balears. A més dels medallistes Marcus Cooper i Joan Antoni Moreno, hi han estat presents Albert Torres, Nacho Baltasar, Mavi García, Nicolau Mir, Sergio de Celis i Rudy Fernández, així com familiars de la resta d’esportistes olímpics illencs.

Prohens ha destacat la participació històrica de 21 esportistes de les Illes Balears en uns jocs olímpics, i ha subratllat especialment el valor de la medalla de plata en bàsquet 3×3 de Juana Camilión, la medalla de bronze en piragüisme K4 500 de Marcus Cooper i la medalla de bronze en piragüisme C2 500 de Joan Antoni Moreno, amb les quals les Balears sumen trenta medalles en la història dels jocs olímpics. Així mateix, la presidenta ha remarcat el valor dels dotze diplomes obtinguts.

Tanmateix, Prohens també ha assenyalat que «la competència i l’exigència d’uns jocs olímpics és màxima», i que «només el fet de participar-hi ja representa una victòria i un reconeixement al valor esportiu, així com un orgull absolut per a les Illes Balears».

Durant l’acte, en el qual s’ha lliurat un obsequi als esportistes, també hi han intervengut els medallistes Marcus Cooper i Joan Antoni Moreno, els quals han relatat l’experiència dels esportistes balears en aquests Jocs Olímpics i han agraït el suport i l’escalf de les Illes Balears.