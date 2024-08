La Dana va provocar canvis als tornejos d'escacs

Rafael Rodríguez es va proclamar campió del Primer Torneig de Sant Llorenç, que va comptar amb 99 inscrits i es va disputar a la plaça de l'església. El torneig, organitzat pel Club Reis i Dames de Llevant, va reunir escaquistes de diferents indrets de les Illes. En segon lloc, va quedar Lester Tattersall, jugador del Tròpic, i en tercera posició, la menorquina del CECA, Jana Moll, que va quedar a només mig punt del líder i va superar en el desempat a Jordi Baldó del Mallorca Isolani, completant així el podi.

A causa de la DANA, el torneig de Ferreries del Circuit Blitz Illa de Menorca es va haver de traslladar al poliesportiu de Santa Àgueda, ja que no es va poder disputar a l'aire lliure. A la categoria absoluta (amb 39 participants), la victòria sorprenent però molt merescuda va ser per al Sub-14 Roger Arguimbau, amb 7,5 punts, superant al Mestre FIDE Joan Cubas, que va aconseguir 7 punts, i a Ricardo Brusi, que va finalitzar tercer. Pau Coll i Lídia Comelles també van tenir una gran actuació.

A la categoria escolar (amb 30 participants), la victòria final va ser per a Sergi Pons, jugador del club de Sant Lluís, amb 8,5 punts, seguit pel jugador local Marc Piedrabuena amb 7,5 punts, i pel jugador alaiorenc Lluc Pons, amb 6,5 punts.

La tempesta DANA també va afectar el món dels escacs, provocant la suspensió del campionat de Macaret (Primer Memorial Dante Mercadal), que es reprogramarà en una nova data.

El passat cap de setmana, a Mengíbar (Jaén), es va disputar el Campionat d'Espanya d'Escacs Blitz, on hi va haver doble participació menorquina amb Joan Cubas i Maria Bagur. Després de les 10 rondes disputades, Joan va aconseguir 5,5 punts i Maria 4 punts finals.

Agenda de tornejos d'estiu del mes d'agost a les Illes

24 d'agost: Torneig Open Festes de Sant Joan amb partides de 5 minuts, a partir de les 10.30 h al pati de la Tercera Edat, organitzat pel Club Reis i Dames de Llevant.

Del 26 al 28 d'agost: Al local dels Amics dels Escacs d'Eivissa, a la sala Es Fornàs, es disputarà el II Memorial Roberto Vidal, un torneig vàlid per a l'ELO FIDE de partides ràpides a 25 minuts per escaquista.

29 d'agost a les 17.00 h: Torneig de Festes de Sant Lluís, a Sant Lluís, Pla de Sa Creu.

31 d'agost a les 16.30 h: Torneig de Festes de Gràcia al carrer Nou de Maó.

31 d'agost de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h: Al Col·legi Internacional Àgora Portals se celebrarà el I Open Internacional Àgora Megaescacs, vàlid per a l'ELO FIDE de partides de 10 minuts més 5 segons d'increment per jugada, amb un total de 8 rondes, utilitzant el sistema suís.

Finalment, el passat diumenge es va reunir l'assemblea de clubs i entitats registrades de la Federació Balear d'Escacs (FBE) per engegar el procés electoral per a l'elecció del nou president de la Federació Balear d'Escacs i establir el calendari electoral.

Més informació a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/