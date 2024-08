Gran activitat escaquista a les diferents Illes

Finalitzà l'Open Internacional d'Oviedo, on hi han participat 12 escaquistes de les Illes, amb 240 participants de 19 països. Cal destacar que el representant d'Índia, Himal Guasi, va aconseguir el campionat amb 8 punts dels 9 possibles. De la representació balear destaca el lloc 38è de l'escaquista del Mallorca Isolani, Marta Isabel Antich, que amb 6 punts (només dues derrotes), assolí el tercer lloc de les participants femenines de dins el torneig, ressenyar que en total 4 dels dos participants finalitzaren entre els 50 primers, Elias Morant de sa Dragonera, Cosme Brull del son Dameto i Mateu Pons del Tròpic.

La tercera edició de l'Obert Festes de La Terra, disputat a la plaça Sota Vila d'Eivissa i amb la mirada a les muralles renaixentistes i patrimoni de la humanitat de Dalt Vila, aconseguí un rècord de participació amb 62 participants que es distribuïren en dos grups un per valedor per ELO amb 27 federats, on el mestre FIDE, l'italià Nicoli Napoli amb 6,5 punts assoli el títol, segon el colombià Guevara i l'eivissenc actual campió de les Balears n'Adrià Marí finalitzà Tercer. Mentre al grup d'aficionats, 35 escaquistes lluitaren a 6 rondes, que al final només varen ser 5 per problemes tècnics dels serveis municipals, això no va ser motiu per deixar de gaudir dels escacs i així Antonio Núñez i Rubèn Auer finalitzaren empatats a la primera posició i Anastaha Belousova, la primera en la categoria femenina. Ressenyar el bon treball de l'associació dels amics dels Escacs i del suport rebut per part de l'Ajuntament de Vila.

No Faltà la fita del popular torneig de ràpides de 5 minuts que organitza l'agrupació Escaquista i l'agrupació cultural de Porreres a la plaça de davant de l'ajuntament amb 72 escaquistes que ompliren la plaça amb ràpids moviments i així el favorit, el mestre FIDE del Club Tròpic Lester Tattersall guanyà les 7 partides i fos el campió, segon l'escaquista de La Balanguera Joan Crespí i tercer el porrerenc Juan Miguel Jaume que va superar en el desempat a Juan A. Guzmán de Llucmajor.

Continua l'agenda de torneigs d'estiu

El 15 d'agost a les 17.30 hores, si el temps ho permet, el Club d'Escacs Foment de Campos, organitza el popular torneig Masnou que començarà a les 17.30 hores i finalitzarà a les 19.30 al carrer plaça de Campos on els participants juguen sempre fins que no perden i després han de tornar a fer fila per tenir nou torn, anomenat popularment 'torneig de la cadira calenta', per tant compta la velocitat i el nombre de partides que pots fer en dues hores a 'hora d'assolir el títol.

24 d'agost Torneig Open festes de Sant Joan partides de 5 minuts a partir de les 10.30 al pati de la Tercera edat i organitza pel club Reis i Dames de llevant.

Del 26 al 28 d'agost al local dels amics dels Escacs d'Eivissa a la sala es Fornàs el II Memorial Roberto Vidal un torneig valid per ELO FiDE de partides ràpides a 25 minuts per escaquista.

Més informacions a Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/