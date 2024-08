La manacorina Cristina Sureda, campiona femenina d'Espanya sub-18 de partides ràpides d'escacs

Aquesta darrera setmana han finalitzat els campionats d'Espanya d'escacs per edats, i la categoria sub-18 ha donat grans alegries a les Balears.

Per una banda, al torneig clàssic, l'escaquista del Mallorca Isolani, Pablo Luis Aguado, membre de la selecció balear, va aconseguir amb 6,5 punts un meritori 7è lloc, quedant a mig punt del tercer lloc. A més, va obtenir el títol de Mestre FIDE, fent un nou pas en la seva carrera escaquista.

En aquest campionat s'ha demostrat el progrés dels escaquistes de les Balears. Dels 18 representants també són destacables les actuacions del campió d'Espanya sub-14, Pau Marín, que amb cinc anys menys que molts dels participants va aconseguir 6 punts, només dues derrotes, finalitzant en el lloc 18è.

També el menorquí Martín Krauchi, amb 6 punts, va acabar en el 23è lloc. Manuel Ermachenko, que després d'una gran primera part de torneig (4,5 de 5), a les últimes quatre rondes només va poder sumar 1 punt, va quedar en la 29a posició.

La gran notícia del cap de setmana la dona la jove manacorina Cristina Sureda, que jugant a una categoria superior a la seva ha sorprès pel seu gran joc i ha aconseguit el títol de Campiona femenina d'Espanya sub-18 de partides ràpides. Sureda demostra així la seva gran progressió en l'àmbit estatal, on cada dia està jugant millor i obtenint grans resultats.

Sens dubte, els resultats dels campionats d'Espanya per edats del 2024 demostren que s'està treballant molt bé a les Illes Balears, tant en l'àmbit de clubs, com d'entrenadors i amb escaquistes molt compromesos en aprendre i esforçar-se per millorar el seu nivell. Cal destacar, a més, el suport que es rep per part de la Federació Balear i la implicació de les famílies.

Cal que les institucions també apostin per ajudes econòmiques, tant per als jugadors com per als clubs i la federació, per continuar promocionant els escacs com a esport per a tota la vida i com a eina lúdica, educativa i terapèutica.

Resultats dels torneigs d'estiu

Ramon Galiana guanya el I Open d'Escacs Turkasia, vàlid per a ELO Internacional amb la participació de 31 escaquistes. Baix el patrocini del restaurant Turkasia i el suport de l'associació de Veïnats de Son Dameto i l'organització de l'associació d'Escaquistes de les Balears, es va jugar un torneig a ritme lent (60 minuts + 30 segons per moviment). El jove dels Galiana va aconseguir 4,5 punts dels 5 possibles, igualant el seu pare, Joan Ramon, però amb millor desempat, malgrat les taules que van aconseguir entre ells. Jordi Baldó va donar la sorpresa amb 3,5 punts, quedant tercer.

Lidia Comellas i Marc Piedrabuena guanyen la tercera prova del VIII Circuit Blitz Illa de Menorca a Alaior. Amb molta calor, la plaça d'Es Ramal d'Alaior va celebrar el Torneig de Sant Llorenç, reunint 76 jugadors (41 a l'absoluta i 35 a l'escolar). A la categoria absoluta, després de les nou rondes disputades, Lidia Comellas i Joan Cubas van arribar empatats en primera posició amb 7,5 punts, i el segon sistema de desempat va afavorir a Lidia, que va obtenir el títol després de sis anys sense que cap dona guanyés un torneig. A la categoria escolar, els germans Piedrabuena de Ferreries, Marc i Marian, amb 7 punts cadascun, van ocupar els dos primers llocs.

Per segon any consecutiu, la plaça de la Font d'Aigua de Palmanova ha acollit una activitat d'escacs en les seves festes patronals, gràcies a l'associació Amics de Palmanova i la col·laboració de Chess Mallorca, Enroc Escola d'escacs i la Federació Balear d'escacs. Amb 35 escaquistes participants, destaca el triomf inapel·lable de Svyatoslav Korneev del Megaescacs, que va guanyar totes les partides, 7 de 7. Juan Luis Carrasco i Lluc Bimbo del Tròpic van ocupar els altres llocs del pòdium amb 5,5 punts. Excel·lent 5è lloc de Cati Boix, que a més va ser la millor femenina. Al lliurament de premis va assistir el president de la FBE, Joan Pedro Cerrato.

