El Gran Mestre indi Arjun Eirigaisi, número nou del rànquing mundial, guanya el III Obert d'escacs Menorca

El Gran Mestre indi Arjun Eirigaisi, número nou del rànquing mundial, es va proclamar campió del III Obert d'escacs Menorca amb 7,5 punts de 9 possible, amb els mateixos punts, però pitjors números de desempat, completaren el podi el Gran Mestre austríac Kirill Alekseenko i el Gran Mestre Maksim Chigaev, rus, però que juga des del 2023 amb la bandera espanyola. Dels escaquistes de les Balears, destacà el jove de 12 anys actual campió d'Espanya sub 12 en Pau Marín que quedà el 97è, a un torneig considerat un dels 50 més importants del món. Guanyà 4 partides, entaula 2 i en perdré 3, una d'elles amb el subcampió del torneig. També gran torneig d'en Pablo Luis Aguado, actual subcampió de les Balears, que aconseguí 5 punts i se situà al lloc 109, amb 3 victòries, 4 taules i només 2 derrotes.

A L'open B d'escaquistes de menys de 2000 punts d'ELO, és proclama campiona absoluta del torneig l'hongaresa Elena Andreeva 7,5 punts, 2n Astrid Barbier de Bèlgica i 3r Eirk Olde d'Estònia. Gran torneig de l'escaquista de La Balanguera Diego Ubieto que arrodoní el torneig amb una cinquena posició amb els mateixos punts del 3r; i al Blitz nocturn el canadenc Aaron Méndes va ser el campió amb 8 punts i Santiago Avila de Colòmbia, subcampió.L'open a la tercera edició ha estat un gran èxit gràcies al gran treball de l'associació Chess Menorca i alhora una finestra per donar a conèixer al món les virtuts dels escacs i la meravellosa illa de Menorca que ha congregat un total de 371 escaquistes de 48 països.

Més activitats arreu de les Illes

A l'espai Suscultura s'organitzà un interessant torneig intergeneracional d'escacs, el passat divendres, dins el projecte 'El joc, eina de transformació' que organitza l'associació El Tauler. Hi participaren 39 escaquistes de totes les edats i amb premis especials per a les famílies. Essent el campió del torneig amb 6 de 6 en Carles Vich de La Balanguera, seguit d'en Jordi Baldó i 3r Pedro Payeras. La família guanyadora va ser la formada per pare i filla Jordi Baldó i Mireia del club Mallorca Isolani, seguida per pare i fill Payeres (La Balanguera) i 3a Nacho i Francescs Poyato.

El 6 d'abril, I torneig d'Escacs d'Es Figueral organitzat per l'Associació de veïnats Boreal del Figueral, reuní un total de 48 escaquistes en dues competicions; la sub 12 guanyada per Evan Jurado, 2n Eneko Bou i 3r Mario Moreno. Mentre que a l'obert el veterà alcudienc Gabriel Vallespir amb 6 punts es proclama campió, seguit per en Marc Cuenca i Asier López amb 5,5 i millor femenina Mireia Baldó.

A Eivissa s'inicia I Open Club ajedrez Ibiza 64, el 6 d'abril amb la participació de 20 escaquistes amb Elo Inferior a 1800, després de les dues primeres rondes, triple empat amb 2 punts en el capdavant de la classificació amb en Gerard Pons, Sophie Mantilla i Félix Serra.

Els escacs no faltaren a la Diada de l'Àngel al Castell de Bellver, varen ser una de les activitats amb més seguiment, gràcies al treball de l'associació d'escaquistes de les Balears i l'AAVV de Son Dameto que sempre han apostat pels escacs com eina lúdica i de millora personal, i dins un clima distès, es disputà un torneig amb 42 escaquistes, superant les previsions, que ho guanyà un any més en Sebastià Navarrete, seguit de Dani Conti i Sílvia Martínez, al sub 16 guanyà en Nacho Pueyo i al sub14 Marc Vanrell. Després el Mestre FIDE en Joan Ramon Galiana, alhora també màxim responsable d'aquesta exitosa jornada, reptà a unes simultànies a 21 escaquistes, guanyant 20 i només assolint unes taules davant en Didac Lara. Com sempre els premis i el bon ambient arrodoniren una jornada de germanor entorn dels escacs i de les darreres panades i crespells.

A Formentera ha començat la tercera edició del Sunway International Chess, amb la participació de quasi un centenar d'escaquistes a un festival que finalitzarà el 19 d'abril, destacar que l'obert principal hi ha 51 participants de 19 països i la representació més nombrosa és de l'Índia amb 10; de l'estat espanyol només hi ha 2 participants, i destaquen un total d'11 Grans Mestres i 5 Grans mestres Femenines; dins aquesta nòmina trobam l'ucraïnès Vasyl Ivanchuk, que va ser el número dos del món, campió del món el 2013 en escacs ràpids, guanyador diverses vegades del Torneig de Linares, on participaven els millors del món, campió d'Europa individual el 2004... Al llarg del festival, trobareu diferents torneigs com el que ja s'ha celebrat conegut com el Bullet, partides d'un minut + 1 segon per moviment realitzat que va ser guanyat pel Gran Mestre Argentí Tomás Sosa, que de les 12 partides només en perdré una.

Finalment, cal recordar que aquest cap de setmana retornen els campionats per equips amb la segona fase d'ascens i descens a totes les categories.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/