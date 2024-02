Àgora Megaescacs i Sa Dragonera lideren amb autoritat la Lliga balear, després de dues rondes. Hi destaca que l'actual subcampió de les Balears el CECA Ciutadella només ha aconseguit entaular davant el Mallorca Isolani que encapçala la campiona del món +50, Mònica Calzetta. Per altra banda, victòria aclaparadora de l'Àgora Megaescacs per 4,5 a 0,5 davant l'Alcúdia que només assolí les taules del seu número 1 el MI Pedro Mascaró que jugà contra el MI argentí Claudio Minzer; sa Dragonera guanyà per 3,5 a 1,5 als Reis i Dames i finalment primer triomf del Son Dameto per 3 a 2 davant l'equip eivissenc el Puig d'en Valls. El pròxim dissabte destaca el partit entre Mallorca Isolani i un dels líders Sa Dragonera.

A preferent Tròpic A, Maria de la Salut i La Balanguera encapçalen la classificació amb 4 punts, destacar el gran triomf del Tròpic A per 0-5 dins Campos, els altres partits també acabaren amb victòria visitant tots per 1,5 a 3,5 punts; a Primera l'Algaida es col·loca líder en solitari amb 4 punts seguit per uns tres equips amb 3 punts: Mestral, Incacs des Raiguer i Tròpic B, a segona A, es col·locà líder en solitari amb 4 punts l'Alcúdia B, tots els altres tenen 2 punts excepte el Maria de la salut que encara no ha puntuat, mentre a la segona B el Tròpic C, Alcúdia B, Campos B i Inca B no fallen; a Segona B el Can Tiu Sa Dragonera únic equip que ha guanyat les dues partides i finalment a Tercera la categoria més nombrosa d'equips trobam que Vuits Peons B, Andratx i és Taronger- Reis i Dames són els únics que amb 2 victòries lideren aquesta categoria, La categoria de Promoció, bàsicament compostos per escaquistes escolars tingué jornada de descans a causa de les festes de Carnestoltes que aturà aquesta competició, passant el mateix a Menorca però en aquest cas a totes les categories.

Després d'haver-se jugat 3 rondes, el Quatre Torres líder de la preferent d'Eivissa amb 6 punts i es queda en solitari essent l'unic que compten les dues primeres rondes amb triomfs, després que el Penya Esportiva perdés davant d'Ibiza 64.

Amb la participació de 18 jugadors menors de 10 anys i 33 menors de 16 anys, s'ha donat el sus al campionat escolar per edats d'Eivissa i Formentera, i després de les dues primeres rondes destacà la gran igualtat, i a on els favorits no fallaren. Al sub 10, Yoel Angola Barrios el número 1 de la categoria , s'imposa a les dues primeres rondes i amb Mar Tur, David Olmedo, Lucas Rajos i Guilllermo Trigo són els líders d'aquesta categoria mentre a sub 16, un grup de vuit escaquistes compten per victòria les dues primeres rondes entre ells els favorits com àngel Gómez, Arnau Tur i Fèlix Serra.

Mentre al 1r Social de Ràpides d'Eivissa que es juga a partides de 30 minuts amb la participació de 23 escaquistes; ja tenim un d'ells que ha guanyat les 4 partides en Fabian Reina, i un grup perseguidor de 5 que tenen 3 punts. Ressenyar l'esforç per promocionar els escacs que desenvolupa l'associació de veïns Sa Capelleta amb el club Ibiza 64 i el suport de l'ajuntament de la dita ciutat.

Altres notícies destacades

Ressenyar la trista notícia de la pèrdua de l'escaquista i exjutge en Miquel Florit jugador del club Inca, que fa uns dies ens fa deixar degut a una greu malaltia que ha commocionat el món dels escacs de les illes Balears, ja que era una persona molt coneguda, especialment per la seva bondat i l'estimació que tenia cap al mil·lenari joc dels escacs. Sens dubte la família del món dels escacs, enyorarà la seva cavallerositat i la passió que posava a les seves partides.

Moment històric pel Club Reis i Dames de Llevant i pel seu jove escaquista de 12 anys i actual campió d'Espanya de la seva categoria i un dels millors del món en Pau Marín Ferragut que ha aconseguit el títol de Candidat a mestre de la FIDE.

Recordau el torneig escolar Masnou a 5 minuts a Santanyí dins el marc de la Segona Diada d'Escacs que se celebrarà, el diumenge 18 de febrer dels 10 a les 14 hores al centre jove de la dita localitat amb l'objectiu de difondre entre la població els avantatges dels escacs; es poden inscriure al correu escacsantanyi@gmail.com abans del 15 de febrer.

Més informació a la web de la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/