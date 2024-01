350 escolars participen en la Fase Comarcal d'Escacs per classificar-se pel campionat de Mallorca

350 escolars de Mallorca han participat en la Fase Comarcal que dona els primers classificats pel campionat de Mallorca a celebrar al poble de Maria de la Salut del 22 al 24 de març. Les diferents comarques distribuïdes a Llevant-Migjorn, Palma-Ponent, Pla-Nord i Raiguer-Tramuntana, han gaudit de veure els nins i nines entre 8 i 16 anys que lluitaven per aconseguir les primeres places que donoen accés al de Mallorca, també s'ha pogut veure els primers plors d'aquells que començaven a caminar en un torneig oficial i on la derrota encara és sinònim de tristesa. Destacar la implicació de les famílies i la bona feina dels clubs de Mallorca que aposten per promocionar els escacs des de molt petits.

Volem ressenyar la participació de 58 nines. Això, dona un 13,7% del total dels participants, encara una xifra baixa, però que cada any està millorant i malgrat vegades a les dificultats que hi ha per creure i comprovar que els escacs és un esport obert a qualsevol sexe, la demostració són els grans èxits de Mónica Calzetta, Maria Antònia Vicens, Cristina Sureda, Marta Antich, entre altres a competicions mixtes, però encara és necessari discriminar en positiu els escacs femení. Ressenyar que després d'aquest primer sedàs hi ha classificats de forma provisional un total de 127 escolars, d'ells 38 són nines i el club que ha aconseguit millors resultats ha estat el Reis i Dames de Llevant amb 32 classificats seguit de Mallorca Isolani amb 15, Incacs des Raiguer amb 14.

En marxa el campionat de Menorca Escolar que compren escaquistes des de la categoria Sub-08 fins Sub-16, havent-se dividit en dues categories: Sub-10 i Sub-16. En total hi participen 51 nins i nines de tots els municipis de Menorca, d'ells 10 jugadores femenines.

A la primera ronda celebrada a Ferreries no hi va haver sorpreses i els teòrics favorits guanyaren les seves partides algunes contra novells escaquistes és una competició que rep el suport del Consell Insular de Menorca, la Fundació per l'Esport Balear.

,A la competició per equips, es disputà la segona jornada i ja només hi ha dos equips a preferent que ha guanyat les dues partides són Ferreries A i el Centre de Cultura Es Castell A que encapçalen la categoria i la derrota del CECA C de Ciutadella i empat del B davant dels Boscos. A la Primera categoria també només s hi ha dos equips en dues victòries l'Alaior Es Mercadal B que derrotà per 4 a O al CECA D i Es Castell C que guanyà al Sant Lluís B.

Comença l'esperada Lliga Balear, màxima categoria dels escacs de les Illes, aquest dissabte 3 de febrer amb els seguents partits:Sa Dragonera- Son Dameto; Reis i Dames de Llevant- CECA de Ciutadella; Mallorca Isolani – Agora Megaescacs i Alcúdia – Puig d'en Valls d'Eivissa; on els favorits seran l'actual campió l'Àgora Megaescacs i l'equip de Ciutadella el Cercle Artístic. A aquesta categoria debuten l'Alcúdia i el Reis i Dames.

Eivissa també inicia el seu campionat insular, aquest dissabte amb la participació de 6 equips: Puig d'en Valls B, Peña Deportiva, Axedrez Yebisah, Puig d'en Valls C i Quatre Torres.I a Mallorca també aquest cap de setmana comença les competicions per equips a les categories de Preferent, Primera, Segona A, Segona B, tercera i la de promoció reservada pels més joves jugadors que s'inicien en el món dels escacs.

Altres notícies destacades

Gran actuació de la jugadora de Manacor del club Reis i Dames de Llevant na Cristina Sureda al Primer festival d'Escacs a Jeddah (Aràbia Saudí) que ha finalitzat aquest dimarts, amb la participació de 65 escaquistes de 19 països i a la Copa Àrab Karpov Júnior, la manacorina aconsegueix 7 punts de 9 partides i assoleix el 4t lloc de la general empatat amb el 3r i a només mig punt del campió, també es proclama la millor femenina del torneig; també excel·lent resulta del seu germà Miquel que amb 6 punts finalitzà l'11è, tots menors de 18 anys; el campió amb 7,5 punts va ser l'escaquista d'Emirats Àrabs Alserkal Rouda.

Mentre que al torneig de Blitz, on sortia la 38 del rànquing assoleix 5 punts de les 7 partides jugades i un meritori vuitena posició i el guanyador amb 6 punts va ser l'algerià Mohamed Haddouche.

Jordi Baldó del Mallorca Isolani guanya el torneig Palma sub1800 d'ELO a l'hipòdrom de Son Pardo, organitzat per l'associació El Tauler amb 19 escaquistes, realitzat paral·lelament a l'escolar de Palma amb 4 punts (3 victòries i dues taules) 2n Mateo Fernández de la Balanguera amb 4 i 3r Pedro Ramon de l'Algaida amb 3,5.

Més informació a la web de la Federació de les Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/