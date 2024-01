El periodista Leontxo García explica els avantatges i beneficis dels escacs

Leontxo va explicar la gran quantitat d'eines que es poden utilitzar mitjançant els escacs com eina educativa a totes les àrees del currículum i com a mètode per poder pensar millor les persones i com ell va dir «la vida actual no deixa pensar». Ens parlà que malgrat els milions de participants arreu del món i de la quantitat de torneigs que se celebren a Espanya, encara no s'ha sabut obtenir més espònsors i patrocinadors que poguessin ajudar a millorar els resultats dels nostres participants en olimpíades. Dins les virtuts dels escacs ens va proporcionar estudis que s'han fet a escala internacional, on els alumnes que fan servir els escacs com eina transversal i multidisciplinari assoleixen millors resultats a les àrees de matemàtiques i llengua entre altres, un dels resultats que sempre valoram són l'estudi PISA, on anam per sota de la mitja mundial. Va destacar el treball de comunitats com Andalusia, Aragó, les Balears amb el seu programa que 'Escacs i Escola' que dinamitza el servei d'Innovació educativa de la Conselleria d'Educació, sota la coordinació de l'escaquista Lluïsa Viver i gràcies al projecte que les Cooperatives d'ensenyament de les Illes Balears presentaren l'any 2018 a la Conselleria, i Catalunya i Canàries que són pioneres en els escacs pedagògics i també en l'àmbit mundial. Donà una visió de la introducció dels escacs a l'educació infantil com la utilització dels espais, diagonals, dreta, esquerre... i altres aplicacions que treballa el retard de l'envelliment cerebral, l'alzheimer, síndrome de Down, les possibilitats als centres penitenciaris que es poden realitzar a través dels escacs.

La conferència va ser seguida per un públic molt qualificat a nivell d'escacs i alguns d'ells que treballen amb alumnes escolars com la campiona del món Mònica Calzetta, el MI Sergio Estremera o el mestre FIDE Joan Ramon Galiana que conjuntament amb en Pablo Martín han estat els organitzadors d'un esdeveniment que no va decebre a ningú i que finalitzà amb una bateria de preguntes que varen ser ben resoltes per Leontxo, en temes com els escacs femenins, qui ha estat el millor jugador del món que ell ha conegut, l'acollida espanyola a escaquistes d'altres països, la intel·ligència artificial als escacs, el poc protagonisme de les institucions o la defensa en la necessitat de persones especialitzades a vendre els escacs als mitjans de comunicació i desenvolupar grans campanyes de màrqueting a la vida real.

Finalitzà amb una frase molt reivindicativa com: «internet ensenya tots els rius, llacs, ciutats del món.. però els escacs ensenyen a pensar».

Després, una vintena de persones continuaren amb un sopar col·loqui a les instal·lacions del Shamrock que va ser sens dubte un gran amfitrió i promotor d'una activitat de tanta qualitat.

Durant el cap de setmana també es realitza un torneig d'escacs amb la participació de 16 jugadors i que el guanyà amb molta autoritat en Salvador Castell amb 6 punts, en segon lloc, va quedar Abdessadek Maalla i en tercer, Adrian Ponce.

Cristina Sureda campiona juvenil absolut i Pedro Mascaró de Veterans de Mallorca

Finalitzà al local del Club Incacs des Raiguer el campionat juvenil absolut de Mallorca amb el triomf de na Cristina Sureda amb 5 punts (4 victòries i dues taules), que superà el seu germà i a la nòmina de 41 participants, malgrat aconseguí els mateixos punts no la pot superar en el sistema de desempat del torneig; tancà el pòdium el jugador local Didier Duque amb 4,5 punts.

Mentre al local del Club Son Dameto, el MI Pedro Mascaró d'Alcúdia també en 5 punts aconseguí el títol de veterans amb solitari i refermant el seu paper de favorit i Cosme Brull i Jaume Sauleda del club local assoleixen amb 4,5 punts el subcampionat i la tercera posició respectivament. Possiblement, els 4 punts d'un dels favorits el MFIDE Joan Ramon Galiana, és una de les sorpreses en finalitzar al 5è lloc.

Començaren els campionats per equips de Menorca

Ha començat la competició insular per equips, tant a la categoria de Preferent com de Primera amb 16 equips repartits entre les dues categories i amb 103 escaquistes, amb la participació setmanal de 64 jugadors amb una bona representació escolar. A la categoria de preferent possiblement la sorpresa ha estat la derrota del CECA B que encapçalava un dels escaquistes amb més títols de les Balears i de Menorca en Joan Cubas davant del C per 2,5 a 1,5, la resta triomfs del Centre Cultural Es castell A, Los Boscos i Ferreries B; mentre que a primera, victòries del club Es castell C, el Sant Lluís, Alaior-Mercadal B i taules entre CECA D i Ferreries B. No Obliden que la lliga Balear, màxima competició de les Illes començarà el 3 de febrer onparticipaun dels favorits, el CECA A de Ciutadella.

També el divendres dia 26 en el club escacs de Ferreries comença la competició d'escacs de Menorca en edat escolar, en les categories Sub-8 a Sub-16.

Un fet a destacar aquesta setmana és l'activitat de treure els escacs al carrer que es va desenvolupar a Es Castell, dins les celebracions de Sant Antoni i finalitzant amb una excel·lent paella de germanor.

No volem oblidar que a finals de març la FIDE i Chessable a Menorca organitzarà un campus que comptarà amb dos prestigiosos entrenadors de caràcter mundial: Artur Yusupov i una estrella mundial femenina que completarà al campus FIDE en línia que s'està realitzant, on 12 jugadors de Chess Menorca (9 de Menorca i 3 de Mallorca) estan rebent més de 40 hores de formació amb altres entrenadors de talla mundial i d'aquesta forma es continua apostant per treballar els escacs a Menorca des de la base més jove.

Del 26 al 28 de gener s'inicien els campionats escolars de Mallorca que a la seva primera fase, es desenvoluparan a 4 comarques de l'illa:

Llevant-Migjorn. Municipis: Artà, Capdepera, Son Servera, Manacor, Felanitx, Santanyí, Campos, Ses Salines i Llucmajor i organitza el Club de Campos a Can Pere Ignasi, Plaça Can Pere Ignasi, 10,Campos.

Palma-Ponent. Municipis: Andratx, Calvià, Palma, organitzat per l'associació El Tauler a l'Hipòdrom de Son Pardo a Palma.

Pla-Nord. Municipis: Santa Eugènia, Algaida, Montuïri, Porreres, Vilafranca, Sant Joan, Petra, Ariany, Sineu, Lloret, Costitx, Maria de la Salut, Llubí, Alcúdia, Santa Margalida, Muro, sa Pobla, Búger, Campanet, Pollença i Santa Margalida. Ho organitza el Club d'Escacs Maria de la Salut a la Llar 3a edat. Carrer de Sant Miquel, 11, 1r, 07519 Maria de la Salut.

Raiguer-Tramuntana. Municipis: Marratxí, Santa Maria del Camí, Consell, Sencelles, Binissalem, Inca, Lloseta, Alaró, Mancor, Selva, Estellencs, Puigpunyent, Banyalbufar, Bunyola, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx i Escorca, organitzat pel Club Incacs des Raiguer a C/ Joan Alcover, 44 a Inca.

Inscripció: Podran participar jugadors nascuts l'any 2008 o anys posteriors. Les categories s'estableixen en funció de l'any de naixement com segueixen:

Sub14-16: 6 rondes a 30'+30''. Divendres 26: 17 h i 19 h // Dissabte 27: 16 h i 18 h. // Diumenge 28: 16 h i 18 h.

Sub12: 6 rondes a 20'+10''dissabte 27: 16 h, 17 h i 18 h. // Diumenge 28: 16 h, 17 h i 18 h.Sub10: 7 rondes a 10'+ 5''. Diumenge 28: 10 h a 14 h.

Sub08: 7 Rondes a 10'+5''. Dissabte 27: 10 h a 14 h.

Al mateix temps es farà un torneig d'escacs Palma sub1800 d'ELO a l'hipòdrom, organitzat per l'associació El Tauler per a nascuts el 2007 i anteriors, seran 5 rondes de 30 minuts per jugador més 30 segons per jugada realitzada i amb el sistema suís.

