El periodista Leontxo Garcia dissertarà al Shamrock sobre 'Els escacs ensenyen a pensar'

El dissabte 20 de gener, a les 20.00 hores al local de Shamrock del passeig Marítim de Palma podreu assistir a la conferència d'un dels periodistes més carismàtics de l'Estat espanyol i de gran prestigi en l'àmbit internacional, per la seva forma d'entendre i d'explicar de forma apassionada les bondats dels escacs a tots els nivells de la vida humana. Estam parlant de Leontxo García, nascut a Irún, que dissertarà en llengua castellana 'els escacs ensenyen a pensar'.

Leontxo és un dels màxims referents dels escacs a escala mundial, com a eina social, educativa i amb gran quantitat d'avantatges pedagògiques per a utilitzar en el món educatiu i alhora gran promotor en divulgar els escacs en l'àmbit transversal i multidisciplinari dins els centres educatius i com activitat extraescolar i també a àmbits com les llars de gent major, residències geriàtriques, els centres penitenciaris...

Va ser l'any 2015, un dels assessors de la proposició no de Llei, aprovada al Congrés de Diputats el 2015, amb el títol 'la implantació i foment de la pràctica dels escacs en escoles i espais públics' que va ser defensada pel mallorquí Pablo Martin, i que es va aprovar per unanimitat com una fita històrica.

Després de la conferència, a les 21.30, hi haurà un sopar-col·loqui en el conegut local del Passeig Marítim situat en l'Avinguda Gabriel Roca número 3.

Aprofitant la visita de Leontxo García, el Shamrock de la mà de Luis Lera organitza el torneig d'escacs de Sant Sebastià amb el sistema suís a 7 rondes de partides de quinze minuts que començarà el divendres 19 a les 20 hores i tindrà continuació el matí del dissabte a les 10.00 h amb la presència del ponent al lliurament de premis.

Tant pel torneig, conferència i sopar és necessari realitzar inscripció al número de mòbil 638417209 o a l'associació escaquistes de Balears presidida per Joan Ramon Galiana.