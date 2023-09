Mònica Calzetta, Subcampiona del I Actiu Internacional d'escacs de San Cristóbal de La Laguna de Tenerife

100 escaquistes participaren en el Festival Internacional d'Escacs a Sant Cristobal de La Laguna a Tenerife entre elles la Gran Mestra Internacional la mallorquina Mònica Calzetta que aconseguí el subcampionat absolut al torneig actiu amb 7,5 punts de nou possible, mentre el Mestre internacional establit a Mallorca, essent el campió el Mestre FIDE de Gran Canària Raul Perez, en Sergio Estremera amb 6 punts finalitzà el 17è; mentre a l'open Internacional amb 150 participants aconseguiren les posicions 17è i 18a amb 6 punts, guanyant l'open el Gran Mestre argentí Tomás Sosa.

Joan Cubas, guanya els torneigs de Sant Lluís i Maó, mentre Hèctor Testi i Miquel Mercadal els d'iniciació. Aquesta setmana hi ha hagut dus proves del VII Circuit Blitz Illa de Menorca. Un a Sant Lluís, amb 76 participants, distribuïts en (44 a categoria absoluta i 32 a l'escolar) A l'escolar guanyà Hèctor Testi (CC Es Castell) va sorprendre a tots i en 8 punts i es va proclamar campió, segon amb 7 punts Iker Torres (CECA) i amb 6,5 3r Marc Piedrabuena (CE Ferreries).I a l'absoluta, nou triomf d'en Joan Cubas (CECA) amb 8,5 punts, seguit Joan Ponseti amb 7 punts i Liberto Triay 6'5 punts. Cal ressenyar que aquest torneig no es lliuraren trofeus sinó productes autòctons i eI dissabte va esser el torn de les Festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó, que es juga al Poliesportiu Municipal de Maó , possiblement el mal temps va marcar la poca participació amb només 48 jugadors (27 absolut i 21 a l'escolar), A categoria escolar, campió Miquel Mercadal (CE Ferreries) amb 7 punts, 2a Marina Olives (CC Alaior), i 3r Marian Piedrabuena (CE Ferreries) amb 6,5 punts.I a la categoria absoluta, quart triomf del circuit per en Joan Cubas amb 8'5 punts, subcampió Martin Krauchi amb 7,5 punts i tanca el pòdium Joan Salord amb 6,5 punts.

16 jugadors de les Illes Balears han participat al Campionat d'Espanya d'aficionats, distribuïts en tres categories dividit en tres trams; al tram 1700 en Toni Tomas Viver va ser el millor classificat al loc. 25è amb 5,5 punts (3 victòries, 4 taules i una derrota), el campió en Miquel sala de la Comunitat valenciana; al tram 2000 gran torneig del manacorí Miquel Sureda que amb 6 punts aconseguí la 15a posició i 3r millor sub1850, el campió Víctor Arce de Castellà Lleó mentre la jove menorquina Jana Pons amb 4,5 punts finalitzà la 42 i segona femenina sub1850; al tram 2300 Pablo Luis Aguado millor de les Balears al lloc 26è amb 5 punts, i Joan Moll 28è també en 5 punts; essent el campió l'aragonès Daniel Romero.

Ha començat el XIX Torneig Migjorn de Campos, després de les dues primeres rondes i amb 62 inscrits que, hi ha un grup de 9 escaquistes que han guanyat les dues primeres partides entre ells el màxim favorit l'escaquista del Club de Maria de la Salut en Joan Gayà. Properes rondes el divendres 8 de setembre a les 20.30 i el 9 a les 16.30, al Casal Pere Ignasi de Campos.

Propers torneigs

22 escaquistes del territori espanyol participen en el campionat d'Europa juvenil a Mamaia al comtat de Constanta, l'extrem sud-est de Romania, dividit en categories de sub 8 a sub 18; a la categoria sub12 hi participa el mallorquí de Reis i Dames de Llevant en Pau Marín que surt com a cap de sèrie número 4 al seu grup de 95 escaquistes i té possibilitats d'aconseguir medalla, però no serà gens fàcil, ja que hi ha més de 8 jugadors que superen els 2100 punts d'ELO, el torneig de 8 rondes finalitza el 14 de setembre.

A Maria de la Salut, un dels pobles més dinàmics d'escacs de Mallorca i dins el marc de les festes de la Mare de Déu, el pròxim 10 de setembre a les 17 hores a la plaça del Mercat es jugarà el XXXIV Torneig escolar de la Mare de Déu. 7 rondes de partides de 5 minuts. Us podeu inscriure al WhatsApp 606624832 organitzat pel club local i amb el suport consell e Mallorca, Caixa Colonya , Federació Balear, enroc escola d'Escacs i l'ajuntament de Maria de la Salut. També a Sa Plaça el dia 6 de setembre hi haurà un taller d'escacs amb l'objectiu de promocionar els escacs a totes eles edats.

Cursos de monitors d'Escacs, comencen el 15 de setembre a l'Espai Suscultura de Palma i fins dia 10 de setembre us podeu inscriure a través del correu fbe@fbescacs.com

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/