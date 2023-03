Son Tries acull la primera zona d’escalada dins una finca pública del Govern

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, han visitat, aquest divendres, la zona d’escalada senyalitzada a l’àrea recreativa de Son Tries, la primera que s’habilita dins una finca pública del Govern de les Illes Balears.

Les actuacions, que s’han realitzat en col·laboració amb la Federació Balear de Muntanyisme, han consistit en instal·lar una senyal interpretativa als peus de la paret d’escalada que recorda les actuacions de bones pràctiques ambientals, els consells de seguretat i descriu les vies d’escalada de la zona. Així mateix, permet a través d’un codi QR accedir al tràmit telemàtic per demanar l’autorització necessària per a la pràctica de l’escalada dins l’espai protegit. Des de la Federació s’han encarregat d’equipar la via de forma segura i ambientalment correcta i, per tant, convertir-la en una de les primeres zones adequades mediambientalment i amb totes les mesures de seguretat.

El conseller ha destacat la importància d’un projecte com aquest al Paratge natural de la Serra de Tramuntana, «ja que escenifica la feina que hem fet durant tota aquesta legislatura per garantir el dret d’accés al medi natural». En aquesta línia, Mir ha explicat que «comptar amb una zona pública d’escalada permet el gaudi de la natura a través de l’activitat esportiva alhora que es conserven els valors naturals i culturals de l’espai protegit».

Cal recordar que l’escalada és una pràctica esportiva regulada dins l’àmbit del Paratge natural que necessita d’autorització administrativa prèvia i permís de les propietats dels terrenys on es desenvolupa.

A banda de la senyalització de la zona d’escalada, el personal tècnic també potenciarà les senyales dels itineraris, infraestructures i altres zones d’interès dins del Paratge natural de la Serra de Tramuntana. Concretament, se senyalitzaran les zones on es desenvolupen activitats de lleure per a donar informació, facilitar els tràmits necessaris i recordar al públic que hi accedeix de que es troba dins un espai natural protegit.