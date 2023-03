La salvació del Voley Palma passa per guanyar al Boiro aquest dissabte

Setmana clau per un Voley Palma que pot certificar la seva permanència en la Superlliga. Els de Bernal reben al Rotogal Boiro, coer de la competició, i en cas de guanyar farien una passa de gegant cap a la salvació a l'espera del resultat del Voley Textil Santanderina davant el Melilla Sport Capital de diumenge.

Després d'una temporada molt dura, del Voley Palma pot veure la llum. A falta de tres partits per acabar la competició domèstica, el conjunt mallorquí pot assegurar matemàticament, aquest cap de setmana, la seva presència a la màxima categoria del voleibol estatal la temporada següent. Per aquest motiu, Bernal només contempla la victòria, encara que sap que el rival ho posarà molt difícil. "Els nostres plans passen per guanyar a Boiro i ens basam que ja els hem guanyat, però els plans seus són els mateixos. No ens podem relaxar en cap moment, no podem pensar que tenim res guanyat perquè ells vendran al cent per cent", afirma el madrileny.

El partit d'aquest dissabte passa a ser el més important de la temporada. Amb l'objectiu de la permanència entre cella i cella, Bernal declara que "si volem aconseguir la permanència, hem de guanyar aquest partit". En cas de guanyar, el club no sabria si es salva fins al diumenge, quan jugui el Voley Textil.