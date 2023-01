Comencen les competicions d'Escacs per equips a les Illes Balears

Centenars d'escaquistes jugaran a les diferents categories d'escacs per equips: La Lliga Balear, el Campionat de Mallorca per Equips 2023 i la Lliga Promoció Mallorca per Equips 2023 es jugaran entre el 14 de gener i l'1 d'abril de 2023.

Per segon any es jugarà la lliga balear, la competició més important per equips amb la participació de 6 equips de Mallorca, 1 de Menorca i un altre d'Eivissa, on el campió a més del títol podrà participar en el campionat d'Espanya.

Els favorits seguiran essent els mateixos per una banda, l'actual campió Agora Megaescacs de Mallorca i el Cercle Artístic de Ciutadella que juntament amb La Balanguera (Mallorca), Mallorca Isolani (Mallorca), Puig d'en Valls (Eivissa-Formentera), Reis i Dames de Llevant (Mallorca), Sa Dragonera (Mallorca) i Son Dameto (Mallorca), jugaran una lliga a una volta on els 4 primers de la lliga lluitaran pel títol i el 4 darrers per no baixar a preferent.

Destacar i alhora felicitar a la Federació Balear l'aposta ferma d'incorporar la participació de les dones als escacs de forma igualitària a aquesta categoria, i així els equips han d'estar format per 5 escaquistes, on obligatòriament hi ha d'haver almenys una dona.

Aquesta serà la 1a Ronda, segons el sorteig Mallorca Isolani-La Balanguera; Son Dameto-Agora Megaescacs; Sa Dragonera-Reis i Dames llevant i Cercle Artístic de Ciutadella-Puig d'en Valls (Eivissa i Formentera).

Més informació: https://www.fbescacs.com/ca/

Curs de Formació d'Escacs a l'escola per als docents de les Illes Balears

El servei d'Innovació Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les illes Balears; ha convocat un nou curs adreçat a totes les personal docent, preferentment dels centres que participen en el Programa Escacs a l'escola amb coneixements bàsics d'escacs com a eina pedagògica que vulguin repassar o aprofundir en els beneficis dels escacs, tècniques i estratègies per afavorir el rendiment de l'alumnat de manera divertida i interessant amb els escacs, així com ajudar-los a desenvolupar les seves capacitats com memòria, concentració, atenció, etc.

El formador és el Doctor en Psicologia el menorquí Pep Suárez, formador especialitzat amb escacs com eina educativa a nivell internacional i es durà a terme en línia, 12 hores amb videoconferència i 8 a distància a través del Moodle. Des del 18 de gener al 8 de febrer, cada dimecres de 16.30 a 19.30h.

Recordam que aquest projecte va sorgir gràcies a la iniciativa de la Sectorial de Cooperatives d'Ensenyament i amb el suport de la Federació Balear d'escacs, essent en el seu moment una de les comunitats pioneres en introduir els escacs com eina d'innovació educativa dins l'horari lectiu.

Pau Coll, Guillem Coll i Pere Gomila, primers campions de Menorca

Ja tenim els primers campions de Menorca, una vegada que han conclòs els campionats Juvenils, veterans sèniors 50 i sènior 65, celebrats al Centre Cultural d'Es Castell,

A la categoria Juvenil, triomf final pel jugador de Ferreries Pau Coll, que en 3,5 punts ha aconseguit de forma merescuda el seu primer títol de la categoria,

A la categoria veterans sènior 50, el jugador maonès Pere Gomila del Centre Cultural d'Es Castell) ha dominat de forma clara tot el campionat i ha aconseguit el ple de victòries (5 de 5).

I a sènior 65, Guillem Coll de Ferreries revalida de nou el títol assolit l'any anterior,

Destacar que el club més potent de Menorca, el Cercle Artístic de Menorca no ha assolit cap campionat.

Dissabte dia 14 començaran les competicions per equips a Menorca i també la participació del Cercle Artístic de Ciutadella a la lliga Balear on són els subcampions actuals l'equip del Cercle Artístic de Ciutadella que és com sabem el motor dels escacs a Menorca.

Sorprenent dimissió del president de la Federació Balear d'Escacs en Sebastià Massanet

Sorprenent aquesta dimissió, especialment perquè encara no havia aconseguit l'equador de la legislatura i perquè cap assembleista l'havia demanada; però el president ho justifica realitzant un extens comunicat, el qual el podreu trobar a la web federativa i que es va enviar a tots els assembleistes, explicant primer els seus grans objectius assolits i la seva gran gestió en aquests quasi dos anys que ell mateix jutge (https://www.fbescacs.com/ca/comunicat-dimissio-president-fbe.php) i després manifesta els entrebancs i les crítiques de l'oposició per no valorar i aprovar el seu treball, però no ha tingut en compte les crítiques constructives que s'han fet i el paper que ha de realitzar una oposició dins un sistema democràtic.

Realment és una llàstima que els avanços dels escacs a les Illes Balears no fan possible un consens de tots els estaments que creuen amb els escacs. Trobar una solució màgica a aquests enfrontaments és molt complicat, possiblement una proposta seria professionalitzar la gestió, malgrat que això significaria un augment de les despeses inicialment per part de clubs, jugadors, associacions, àrbitres, monitores... però podria generar que els que gestionin tinguessin un sou digne, no com ara que han de fer feina de forma altruista i després de les seves obligacions laborals, i alhora es podria cercar nous ingressos, no només subvencions i el que aporten les entitats. Des d'aquest diari, per una altra banda, volem agrair el treball d'en Sebastià Massanet i alhora convidar a tothom a fer una reflexió acurada de la Federació què vol el món dels escacs? I no oblidar que les despeses que es paguen per jugar als escacs és de les més barates que existeixen dins l'esport federat.

Ara la propera passa serà l'assemblea extraordinària del 5 de febrer a les 10.30 hores a través de videoconferència, on s'haurà de crear una junta gestora o sol·licitar a la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern Balear la convocatòria d'eleccions anticipades, ja que tota la junta directiva ha renunciat a exercir el dret de substituir al president dimissionari.