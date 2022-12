El Mallorca Palma Futsal tanca la millor primera volta de la seva història

S'acaben els qualificatius per explicar el que està aconseguint el Mallorca Palma Futsal. L'equip mallorquí se supera i bat tots els seus registres i sembla que són impossibles de superar. Aquest 2022, el club tanca el millor any de la seva història amb les dues finals jugades, el debut en la Champions League, assolint la classificació per a la Final Four, i signant la millor primera tornada de la seva història en la Primera Divisió.

El Palma, mai havia aconseguit ser el segon classificat en l'equador de la temporada aconseguint, per tant, ser un dels dos caps de sèrie de la pròxima Copa d'Espanya. I ho fa aconseguint el seu rècord de punts, 33. Fins ara el seu sostre estava en 30 punts en una lliga de setze equips encara que, fa dues temporades, la competició es va ampliar a devuit equips, el conjunt d'Antonio Vadillo va obtenir 34, però va tenir dues jornades més per a sumar, però la puntuació d'enguany supera en percentatge els punts els obtinguts en aquest curs. El quadre mallorquí ha tancat la primera volta amb vuit punts d'avantatge sobre equips com Movistar Inter, Vinya Albali Valdepeñas o Jimbee Cartagena i nou més que ElPozo Murcia, tots ells, rivals directes en la lluita per disputar les fases finals i els títols en la competició domèstica.

La base de l'èxit radica en el potencial ofensiu de l'equip en aquesta temporada en la qual ha signat més gols que mai amb 67 gols marcats en les primeres quinze jornades de lliga, l'equip més golejador de la temporada. Sense anar més lluny, només a Son Moix ha marcat 44 gols en els vuit partits de lliga que ha jugat amb una mitjana superior als cinc gols per partit jugat. En cap partit a casa en la Lliga ha marcat menys de quatre gols, una garantia d'èxit. Tant és així que el quadre insular ha guanyat tots els partits que ha jugat com a local en aquesta primera volta, un altre registre inèdit fins avui en el seu palmarès. El nombre de victòries a casa augmenta a un total d'onze si afegim els tres partits de la Ronda Elit de la Champions League signant un ple de triomfs en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix en tots els partits jugats com a local des de principi de temporada.

Ple de victòries en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix

1-Mallorca Palma 5–4 Movistar Inter (J2)

2-Mallorca Palma 6–2 Córdoba Patrimonio (J4)

3-Mallorca Palma 7–2 Aspil Jumpers Ribera Navarra (J6)

4-Mallorca Palma 5–3 Viña Albali Valdepeñas (J8)

5-Mallorca Palma 4–2 Barça (J10)

6-Mallorca Palma 8–2 Dobovec (UEFA Futsal)

7-Mallorca Palma 5–0 Piast Gliwice (UEFA Futsal)

8-Mallorca Palma 2–1 Novo Vrijeme (UEFA Futsal)

9-Mallorca Palma 7–3 UMA Antequera (J12)

10-Mallorca Palma 4–2 Real Betis (J13)

11-Mallorca Palma 6–3 Jimbee Cartagena (J15)