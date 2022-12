Incacs des Raiguer divulga els escacs a Inca i la seva comarca

Dos enamorats dels escacs, el president d'Incacs des Raiguer, Juan Carlos Hidalgo, i el secretari, Sebastián Gili, encapçalen un dels clubs més joves i dinàmics de Mallorca, que mantenen una gran intensitat d'activitats tant a la ciutat d'Inca com a la comarca del Raiguer.

Aquest club sorgeix l'any 2018 amb vocació de promocionar els escacs a totes les edats i així un dels primers objectius era tenir un local propi, un dels pocs que existeixen a Mallorca, que es paga gràcies a les diferents quotes dels socis i sòcies i amb la predisposició de posar a l'abast de la població d'Inca popularitzar aquest mil·lenari esport. Així sorgeix la creació d'una escola que promociona els escacs, on al llarg de la setmana assisteixen unes 55 persones, majoritàriament nins i nines però obert a tothom i amb diferents nivells. Hi ha 2 grups d'iniciació, 2 més avançats i 1 per a adults. Destacar la seva tasca en motivar a les dones, concretament un 16% ho són, el doble de la mitja estatal que oscil·la entre el 8 i el 9% i superior a escala mundial que és, segons la FIDE, el 10% i molt superior a la de les Illes Balears que també ronda el 6% Per altra banda, tenen 4 equips que participen en les competicions de Mallorca, 1a 2a A, 1a 3a i 2a promoció amb moltes possibilitats d'augmentar-los la temporada que ve que començarà el mes de gener.

També hem de ressenyar la participació en la majoria de torneigs individuals que es desenvolupen a Mallorca, tant en l'àmbit escolar com absolut i internacionals.

Però, sens dubte, un dels seus trets importants, a més de l'escola d'escacs, és la seva vinculació i participació amb les activitats proposades per l'ajuntament d'Inca, que demostra gran sensibilitat pels escacs, a les que ells dinamitzen; destacant el seu compromís en la fira de l'esport del seu poble, el suport als distints taulers que l'ajuntament ha posat a llocs públics com la Plaça Blanquer, i ara després de la pandèmia recuperar el 3r Torneig Escacs de Nadal que es disputarà al Palau Municipal d'esports d'Inca el 17 de desembre a partir de les 10 del matí i on hi haurà grans premis per a tots els participants, des de trofeus a cistelles nadalenques a sorteigs per als inscrits, a més de diversos torneigs i activitats; començarà a les 10 del matí amb un obert, valid per ELO FIDE i FEDA de partides ràpides de 10 minuts + increment de 5 segons per jugada realitzada i per a totes les edats i alhora els mateixos jugadors podran formar equips de 4 del mateix club o combinats amb altres amb la possibilitat d'aconseguir dos premis. A les 11 hores un concurs de dibuix per a edats entre 6 a 10 anys amb la temàtica «els escacs» i a les 16.00 hores un torneig escolar sub 14. Les inscripcions les podeu fer fins a les 20.00 hores del dia 16 de desembre

Tota la informació d'aquest esdeveniment que organitza conjuntament el club d' Incacs des Raiguer amb l'ajuntament d'Inca ho podeu trobar: https://www.fbescacs.com/ca/torneig-de-nadal-incacs-2022.php

Si voleu saber més coses podeu assistir diàriament els horabaixes a la seva seu al carrer Joan Alcover, 44 d'Inca; un lloc que viu els escacs només mirant les seves parets on estan els campions del món amb les seves frases més conegudes i plens de taulers, peces amb vida, biblioteca i amb molta passió pels Escacs.

Manuel Queirolo guanya la fase prèvia del campionat de Mallorca de preferent amb 5 punts

Les taules en els dos primers matxs dona com a campió Manuel Queirolo (Reis i Dames Llevant), mentre Miquel Cerdó (Tròpic), Antoni Navarrete (Mestral) comparteixen el pòdium amb 5,5 punts en 4a posició finalitzà el jugador de La Balanguera en Pedro Payeras que queda fora dels 3 primers i per tant no assoleix classificar-se per la fase final que el 9 desembre i finalitza el 18 de desembre al velòdrom del Palma Arena amb els ja classificats: Lester Tattersall, Salvador Castell i Svyatoslav Korneev. Es disputarà un Round-Robin entre els 6 jugadors a una volta, el ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida, amb 30 segons d'increment per a cada jugada.

A la categoria de Segona les victòries dels dos primers proclamen campió a Jordi Ribas (Megaescacs) amb 5,5 punts , els mateixos Julian Nieto (Reis i Dames de Llevant), quedant amb una meritòria 3a posició Cristina Sureda (Rei i Dames de Llevant).

A Tercera Juan Luis Carrasco (Tròpic) no fallà i és el nou campió amb 6,5; 2n Juan Torres (Tròpic) i 3r Jerome Girim amb 5,5 punts, al final el jove jugador de Sa Pobla Joan Antoni Torrrandell, s'ha de conformar amb el 4t lloc els mateixos que el segon i tercer amb 4,5 punts.

Jornada de descans a Menorca on són líders Joan Moll del (CECA) a l'absolut i al sub 1600, Pau Benejam (CECA) a l'absolut. La propera ronda serà 10 de desembre a Es Mercadal a la Biblioteca Municipal que es troba la carrer Lepanto 15-17.

Torneig de Nadal sub 12 i per parelles a Eivissa

Els escaquistes de les pitiüses han participat en el torneig que ha organitzat amics dels escacs d'Eivissa, on hi ha hagut dues competicions, una de sub 12 amb la participació de 23 joves escaquistes on hi ha hagut un triple empat a 5,5 punts, però els desempats han afavorit a Xavi Mari que s'ha proclamat campió; 2n Manuel Tomás i 3r Hugo Pastor.

En el de Parelles que han competit 6, la guanyadora ha estat l'anomenada «Noche de Paz» formada per Brahian i Alejandro que de les 5 rondes disputades han guanyat 4 i entaulat una.

NOTÍCIES ESCAQUÍSTIQUES

S'està desenvolupant l'Open Ciutat de Manacor amb la participació de 47 escaquistes i després de 4 rondes el jugador local Adrià Oliver, és l'únic que ha guanyat les 4 partides a mig punt es troben Juan Miguel Jaume (Porreres), Nicolàs Domínguez (Mallorca Isolani) i Pedro Ramón (Algaida) , 4arta i millor dona del torneig Marta Antich ( Mallorca Isolani)

- Chess Ibiza – Amics dels escacs, tots els divendres del mes de desembre dins el pla de dinamització del mercat Nou de l'ajuntament d'Eivissa, participarà amb un tallers d'escacs per a escolars de 17 a 19, 30 hores.

La Federació Balear convoca una assemblea extraordinària el 18 de desembre, a través de la plataforma zoom a les 10.00 hores en 1a convocatòria i a les 10.30 en segona; amb un ordre del dia que destaca l'informe del president, la liquidació de l'exercici econòmic del 2021 i el pressupost del 2022, que per manca de més informació demanda pels assembleistes no va ser aprovada a l'assemblea ordinària del 27 de març.

Totes les informacions dels escacs federatius la podeu trobar a: www.fbescacs.com