La manacorina Cristina Sureda continua en el campionat del món sub14

Disputades les 7 primeres rondes la manacorina Cristina Sureda ha aconseguit 3 punts (1 victòria, 4 taules i 2 derrotes) a la seva participació en el campionat del món sub 14 que es celebra a Mamaia (Romania), dels altres vint escaquistes de l'estat espanyol, destacar el gran torneig de na Maria Eizaguirre a la categoria sub 18 que està lluitant per aconseguir una de les medalles, de moment va tercera amb 5,5 punts a mig de la segona i 1,5 de la líder l'armènia Mariam Mkrtchyan que ha guanyat les set partides.

Mallorca

Després de 4 rondes del XXVIII Torneig de Migjorn, que organitza el club d'Escacs Foment Campos, es posen líders amb 4 punts Lester Tattersall de Llucmajor i Valentí Jiménez i a la cinquena ronda es jugaran el lideratge, en tercera posició es troba el jovenet Pau Marin i el jugador de Campos Jochen Wurhmann amb 3,5 punts.

Una de les activitats dels 50 anys del Grupo Fleming ha estat l'organització de dos torneigs d'escacs, un obert on hi participaren 10 escaquistes, essent el jugador del Megaescacs en Svyatoslav Korneev que amb ple de victòries 9 de 9 es proclamà campió, Sebastià Navarrete de Mestral Palmanyola amb 7 punts assolí el subcampionat i 3r en Pedro Payeras de La Balanguera amb 6 punts.

27 jovenets lluitaren pel torneig escolar on La Balanguera copà el pòdium; 1r Diego Ubieto amb 5 punts, 2n Lucas Tavecchi amb 5 i 3r Joshua Fernánez amb 4,5 i amb els mateixos punts la jugadora del Mallorca Isolani finalitzà amb 4a posició i es proclamà millor nina del torneig.

Arnau Tortella del club d'escacs Maria de la salut campió de la XXXIII edició del Torneig escolar de Maria.

Amb 42 participants , menors de 16 anys ompliren la plaça d'aquest petit poble des Pla que té una gran tradició escaquista i un incansable organitzador com és en Jeroni Bergas; 1r Arnau Tortella amb 5 victòries i 2 empats (6 punts); Adriel Cia d'Alcúdia amb els mateixos punts va ser segon i el jugador de la Balanguera Quimey Vargas 3r; una vegada mes Alcia Veloz del Mallorca Isolani va ser 5a i millor femenina, un torneig amb nombrosos premis i l'acompanyament d'un tauler gegant que ho gaudiren nins i nines que encara no coneixen el joc, però els servi per familiaritzar-se amb ell.

Eivissa

Finalitzà el I Torneig d'Escacs de la Societat Cultural Ebusus i del Casino del Moll, participant 29 jugadors d'escacs d'Eivissa i Formentera.

Agim Azizaj ha estat el guanyador del torneig El segon i tercer classificat han estat John Jans Amelines i Luis Gercowski . La primera dona ha estat Naila Reina Sorribas i hi ha hagut medalles per a tots els menors participants.

PROPERS TORNEIGS

Alaior: Segueixen obertes les inscripcions per al Campionat de Menorca Blitz que se celebrarà el dissabte dia 17 de setembre a Alaior a partir de les 16.30 hores al correu:llorenscardona@hotmail.com

Maria de la Salut: XXXI Torneig Obert Blitz de Maria de la Salut, on hi poden participar escaquistes de totes les edats i de qualsevol lloc; seran partides de 3 minuts+2 segons a Sa Plaça del poble, el diumenge 18 de setembre a les 17.00 h. i les inscripcions les podeu fer, via Whatssap al 606624832.

Torneigs del Circuit d'Escacs Consell de Mallorca

Després de realitzar 6 torneigs i mancant 4 per la gran final que es jugarà a l'Espai Suscultura de Palma, el proper 25 de setembre, us enviam el calendari dels darrers:

I Open Marratxí 14 de setembre 18 hores al carrer de la Verònica (Marratxí).

Torneig Artà 17 setembre a les 10 hores al mercat d'Artà.

Torneig Manacor, 18 setembre a les 10 hores a l'Espai Na Camel-la, carrer Tià de Sa Real (Manacor).

II Open Marratxí 20 de setembre 18 hores al carrer de la Verònica(Marratxí).

FESTIVAL D'ESCACS CALVIÀ.

A falta de quasi un mes per inicar el Calvià Chess Festival, ja s'ha completat l'Open Amateur amb 145 partciiants de 29 països que es jugarà entre el 8 i el 16 d'octubre.

Només queden places a l'open sub18 a disputar entre el 7 i el 9 d'octubre, també a la sala Palmanova.

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc a la pàgina www.fbescacs.org