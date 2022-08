Uzbekistan i Ucraïna guanyen l'olimpíada d'Escacs de Chennai (Índia)

Sorprenentment Uzbekistan Campió de l'olimpíada d'Escacs de Chennai (Índia) i Ucraïna guanyà l'or a la categoria femenina

Una darrera jornada d'infart ha donat el títol a la jove selecció de Uzbekistan que encapçala el campió mundial de ràpides, Nodirbek Abdusattorov, 17 anys, que aconsegueix el primer Or de la seva historia i de forma molt sorprenent, ja que sortia en el rànquing com la 14ena; també gran torneig d'Armènia que aconsegueix la medalla d'argent i sensacional actuació dels jovenets de l'equip segon de l'Índia que per Elo era el 12è, però el millor jugador del torneig Dommaraju Gukesh, només 16 anys, amb 9 punts d'11 possibles ha donat la medalla de bronze superant el primer equip de l'Índia i els nord-americans 4t i 5è respectivament i màxims favorits a les medalles; les altres decepcions han estat Noruega, 3era favorita que només ha aconseguit el 59è lloc i això que comptava amb les seves files el campió del món Magnus Carlsen i medalla de bronze individual de l'olimpíada, la 4arta favorita era Espanya que amb 7 victòries i un empat només ha aconseguit una discreta 12ena posició de 188 participants; el GM menorquí i tauler número 2 de l'equip Paco Vallejo ha jugat 8 partides, guanyant 3 i entaulant 5, sense cap derrota, un bon campionat aconseguint el 7è lloc individual dels taulers que jugaven de número 2. Molt bona actuació de l'espanyol GM Jaime Santos que obté la medalla de bronze individual al tauler 4t.

A l'olimpíada Femenina, no hi hagué tantes sorpreses i Ucraïna número 2 del rànquing amb 7 victòries u 4 taules i 0 derrotes aconseguix la medalla d'or, la 3 del rànquing Geòrgia assoleix la d'argent i la màxima favorita Índia, la de bronze. Espanya sortia com a número 13 i finalitza vint-i-una amb 6 victòries, 2 empats i 3 derrotes, dels 162 seleccions. La millor jugadora ha estat la canària Sabrina Vega que ha guanyat 7 partides, entaulat 3 i només una derrota fent 8,5 de 11 punts, i essent la novena del rànquing del primer tauler i la millor i medalla d'or individual la sueca Pia Cramling que ha fet 9,5 de 11. Mentre la mallorquina Mònica Calzetta ha fet un acceptable torneig jugant 7 partides de tauler 3r o 4t i aconseguint 5,5 punts amb 5 victòries, unes taules i una derrota.

Tota la informació a l'enllaç: https://chess-results.com/tnr653631.aspx?lan=9&art=0&flag=30

Discretes actuacions dels representants de les Illes Balears al sub 18 d'Espanya

Discretes actuacions dels representants de la Selecció Balear a Salaboreña al campionat d'Espanya Sub 18, ressenyar que dels 7 integrants 6 eren de Menorca; el millor va ésser en Teodoro Gomila que va fer 6 punts i aconseguí el 28è lloc del 201 participants, els altres ja estigueren a la classificació final per damunt del 80è. Essent el campió el jove mestre internacional de Catalunya Pedro A Ginés amb 8,5 punts de 9 i la representant de Madrid Lulu Zhou amb 6 punts campiona femenina. Millor femenina de les Balears, Núria Martí amb 4,5 punts.

Al de ràpides repeteix el MI Pedro A Ginés amb 8 punts dels 9 possibles i a la categoria femenina amb 6,5 punts s'ha proclamat campiona la navarra Leyre Abrisqueta; per les Balears el millor va ésser en Marc Roig 49è de 169 escaquistes. Malgrat tot, l'expedició de les illes Balears torna amb una bon bagatge d'experiència i de saber que encara té reptes per a millorar.

Oriol Massip campió del 32è torneig de les Festes de Sant Llorenç a Alaior

La plaça Es Ramal d'Alaior acollir dos tornejos inclosos dins el Circuit Blitz de Menorca amb 61 participants (38 a la categoria absoluta i 23 en iniciació 3r torneig del VI Circuit Blitz Illa de Menorca amb el patrocini de l'ajuntament d'Alaior; jugat amb el sistema suís a 9 rondes de partides de 4 minuts + 2 segons per jugada; El campió va ésser l'escaquista del CECA Oriol Massip amb 7,5 punts, seguit pel jugador de Tarancón en Ruben Alonso amb 7 i 3r Guerau Osset amb 6,5 del club Cerdanyola del Vallés., millor sub 1900 el jove sub 12 Martín Krauchi. Del CECA que a més queda a la general el 7è.

Si al Blitz absolut els tres torneigs han estat guanyat per diferents escaquistes a Iniciació Iker Torres del CECA ha guanyat tots tres malgrat que aquest es va resoldre a la darrera ronda en el desempat amb Julio Senador, el 3r lloc ho aconseguí Noa Permanyer amb 6 punts.

Aquest cap de setmana no hi haurà cap torneig a Menorca, però la propera tenim 2; el 17 agost a les 17,30 Torneig de Na Macaret en Es Moll i el Torneig de sant Bartomeu a Ferreries el 19 agost a les 18,00

Un cap de setmana ple de tornejos arreu de Mallorca

Santa Maria, Porreres, Palma i Campos seran seu de torneigs escolars i oberts per a totes les edats dins un clima de festa i d'apropar els escacs a la població. Els ajuntaments i el Consell de Mallorca segueixen apostant per un esport que es pot jugar a qualsevol edat i que a més promociona la igualtat de gènere.

12 d'agost Torneig Intergeneracional a la Factoria de So (Santa Maria)

Entre les activitats que ha programat l'associació Atzur destaca el torneig intergeneracional de partides a 5 minuts a un espai on sempre la música és la reina i aquesta vegada podrem també de gaudir dels escacs com és la Factoria de So a Santa Maria. Estarà emmarcat dins el Satèl·lit Festival on col·labora la Direcció Insular de Participació i Joventut del Consell de Mallorca

13 d'agost Torneig Festes de Sant Roc a Porreres

A les 18,30 hores a la plaça davant l'ajuntament, l'agrupació escaquista de Porreres organitza un suís de 3 minuts + 2 segons d'increment per jugada. Inscripcions al núm. 600813106.

14 d'agost Jornada Escolar Circuit escolat Consell de Mallorca

L'associació d'escaquistes de les Balears organitza dos tornejos escolars el mateix dia al seu local (carrer Vicenç Joan i Rosselló, 34 de Palma) de 7 rondes i partides de 5 minuts + 3 segons d'increment. Inscripcions: 652182002

15 d'agost Torneig Masnou Campos

El club d'Escacs Foment Campos organitza uns del torneig mes peculiars del món dels escacs, on els jugadors no queden eliminats mai i s'aixequen quan perden una partida i es posen en una coa per tornar entrar quan queda un lloc lliure, normalment guanya el més ràpid i que procura aixecar-se poques vegades. El torneig començarà a les 17,30 hores i tindrà una duració de 2 hores. No és necessari inscripció, només estar-hi a l'hora i començar a jugar.

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc a la pàgina www.fbescacs.org