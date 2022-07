Joan Moll i Leo Lozano, campions d'escacs ràpids de Menorca

Aquest cap de setmana al poliesportiu de Fornells s'ha desenvolupat el Campionat de Menorca en la seva modalitat d'escacs ràpids (partides de quinze minuts amb cinc segons d'increment per jugada), categoria absoluta i iniciació, essent vàlid pel FIDE.

El campionat ha estat organitzat conjuntament entre l'Ajuntament des Mercadal, Consell Insular de Menorca i el club Penya Alfil d’Es Mercadal

A la categoria d'iniciació amb 14 participants, es jugaren 6 rondes i Leo Lozano del Cercle Artístic de Ciutadella i Daniel Garcia de Maó empataren en el primer lloc amb 5 punts, resolent-se el desempat pel sistema 'bucholz', afavorint-li en aquesta ocasió a Leo, per la qual cosa va ser proclamat campió de Menorca de categoria d'iniciació. I en tercer lloc, va quedar Mark Dominguez amb 4 punts.

En la categoria absoluta amb 27 participants, la lluita per les primeres posicions de la taula classificatòria ha estat frenètica i molt emocionant. Després de la disputa de les vuit rondes, el pòdium va esser ocupat per tres jugadors del CECA de Ciutadella, essent el campió de Menorca Joan Moll amb 6’5 punts, seguit per Teodoro Gomila i Joan Cubas, tots dos amb 6 punts.

La resta de campions per categories ha estat la següent:

- Millor Sub 18, Pau Coll (CE Ferreries) amb 5 punts.

- Millor Veterà +50, Guillem Simó (CC Es Castell) amb 5 punts.

- Millor Sub-1900, Ruben Alonso (Caissajedrez Tarancon).

- Millor Veterà +65 Milivos Istokovic.

Els propers dies ens esperen torneigs a distints municipis de Camallol

Aquest dimecres, 13 de juliol al passeig de la Sirena de Portocristo, el Club Rei i Dames de Llevant organitza un Open Festes del Carme, 7 rondes i partides de 5 minuts.

16 de juliol, Obert d'escacs Sant Jaume organitzat pel Club d'escacs Algaida a la sala polivalent i piscina municipal Algaida, un torneig a 9 rondes de partides a 5 minuts, començant a les 17,00 h.

Aquest diumenge 17 de juliol al Col·legi Àgora i a partir de les 10,00 del matí els clubs Agora Megaescacs i Tròpic organitzen un Obert Internacional a 8 rondes i ritme de joc 10 minuts més 5 segons per jugada realitzada, serà vàlid per ELO.

També el divendres 15 de juliol als mateixos locals, es realitzarà el primer torneig del Circuit Escolar del Consell de Mallorca i vàlid pel campionat de Mallorca Llampec escolar. Seran 8 partides de 3 minuts més dos de bonificació, sistema suís i començarà a les 17,30 h.

17 de juliol Torneig per equips a Sa Ràpita, al carrer Calamar iniciant el torneig a les 17,30 hores; partides a 5 minuts i equips de 4 jugadors, organitza el Club Fomento Campos.

El 18 de juliol comença l'Obert d'Escacs El Tauler vàlid per ELO, partides de 60 minuts més 30 segons de bonificació per jugada i 6 rondes a disputar a partir de les 18,00 h, els dies de juliol 18,19,21,22 i 24 i el dissabte 23 a les 10,00 h. al local d'Espai Suscultura de Palma i inscripcions ja obertes al whatssap 633880107.

Tota la informació la podeu trobar a la web de la Federació balear d'escacs fbescacs.org

Notícies escaquistes

Segueixen els campionats d'Espanya escolars a Salobreña, ha estat el torn del campionat sub 10; amb 139 participants i d'ells 5 són de les Illes; el madrileny Álvaro Torres Rebolledo s'ha proclamat campió del Campionat d'Espanya d'Escacs Ràpids Sub 10 amb 9/9 punts. 2on Gerard Tallada (7,5 punts) de Catalunya i la 3era posició pel jugador del País Valencià, Lucas González (7 punts).

En la classificació femenina, la jugadora del País Valencià, Beatriz Pardo s'ha alçat amb la victòria amb 6 punts, subcampiona Ariane Echeverria de Navarra (6 punts) i 3era Laura Garcia de Madrid (5,5 punts). El millor de les illes Balears va ésser en Tomeu Joan Perelló el 21è amb 6 punts; mentre que Lluc Marín amb 4 punts quedà el 84è i Anastasiia Davydenko amb 2,5 punts finalitzà la 100è de 139 participants.

Aquesta setmana es jugarà el campionat sub 12 també amb representació de les Illes Balears que lluitaran amb esportivitat per aconseguir els millors resultats possibles.

Gelfand per segon any consecutiu Guanya el XXXVè Magistral de Lleó

L'israelià Boris Gelfand repeteix títol del prestigiós Magistral de Lleó, en una equilibrada final plena de detalls tècnics i de gran emoció davant el gran mestre Indi Viswanathan Anand

Amb un 2-2 en les quatre partides 'reglamentàries', l'israelià, que defensava el triomf del passat any 2021, ha reeditat la seva victòria per a aconseguir el seu tercer Magistral de Lleó davant un Anand que buscava el seu desè titol.

En les ràpides, Gelfand va ésser molt més efectiu i amb més energia i amb més frescor d'idees va saber dominar les partides ràpides del desempat i s'imposà per 2 a O, que li valgué el títol.

Han estat 6 dies de gran activitat escaquista a la ciutat de Lleó, on cada any aposten per promocionar els escacs amb totes les seves vessants, com ha estat la presència del Rei Enigma pels carrers de la ciutat.