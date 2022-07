Niepómniashi, Campió del Torneig de Candidats de Madrid. Els torneigs d'escacs, un atractiu per als pobles de les Illes Balears

Ian Niepómniashi ha guanyat el torneig amb gran autoritat i essent molt superior als altres participants i aprofitant totes les errades dels seus contrincant ha aconseguit acabar el campionat imbatut amb 9,5 punts, i ara reptarà, per segona vegada, el 2023 a l'actual campió del món el noruec Carlsen, sempre quan no renunciï a la corona, perquè ha dit que defensar per segona vegada el títol davant Niepómniashi, no el motiva ni tampoc el ritme de joc del duel, per això va a Madrid i es va reunir amb el president de la FIDE el rus Arkady Dvorkóvich al qual li trasllada els seus suggeriments, també manifestà que ell li hagués agradat jugar amb el jove Iraní, nacionalitzat francés Fiorutza, el qual ha fet un campionat decebedor, igualment que en Caruana. Els dos dies que va estar a Madrid complint compromisos amb els seus patrocinadors, va jugar una partida amb la millor jugadora de tots els temps i retirada al 2014 l'hongaresa Judit Polgar que contra pronòstic el derrotà a ritme ràpid de 3 minuts i amb sols 19 moviments.

Amb les paraules de Carlsen ha guanyat molt interès el segon lloc que podria donar la possibilitat de lluitar pel títol del món i a la darrera ronda el xinés Ding guanyà al nord-americà Nakamura, fent valer el seu esperit de lluita i de molta paciència; destacà que el xinés possiblement amb un equip que l'ajudàs, i hagués arribat un parell de dies abans, segur que podria haver estat el nou reptador.

Classificació final:

1r. Niepómniashi (FIDE-Rússia) 9,5; 2n, Ding (Xina), 8; 3r, Nakamura (Estats Units) i Radjabov (Azerbaidjan), 7,5; 5è, Caruana (Estats Units), 6,5; 6è, Firouzja (França), 6; 7è, Rapport (Hongria) i Dubte (Polònia), 5,5.

Palma s'incorpora a la xarxa de ciutats europees que promocionen els escacs als parcs municipals

Felicitam per la iniciativa que ha engegat l'Ajuntament de Palma a alguns parcs municipals amb les taules d'escacs, aquest passat divendres 30 de juny s'inaugurà els nous equipaments del Parc Wiffi Llevant i amb la coordinació de l'associació El Tauler es realitzà un taller a les 4 taules que s'han posat a disposició dels veïnats perquè juguin a qualsevol hora, sens dubte una bona manera d'incentivar els escacs a tota la població; ressenyar l'interès del batle, José Hila, i del regidor de Participació ciutadana d'Alberto Jarabo que, a més, va jugar algunes partides. D'aquesta forma Palma s'incorpora a la xarxa de ciutats europees que promocionen els escacs com esport per a tothom sense distinció de gènere i edat. Només un petit entrebanc que esperem puguin rectificar amb altres taules i és que no queda espai per posar el rellotge i insuficient per les peces. També una recomanació fer tallers o jornades per ensenyar els escacs i motivar a la població de la ciutat.

Els torneigs d'escacs un atractiu pels pobles de les Illes Balears

Cada cap de setmana especialment Mallorca i Menorca, realitzen torneigs dins el marc de les festes o com a activitat lúdica que forma part dels programes culturals-esportius.

Així dimarts 28 de juny l'associació Atzur amb la col·laboració del departament d'Esports del Consell de Mallorca, realitzà un torneig per a menors de 16 anys a l'Espai Suscultura de Palma de la cooperativa Corda i Poal. Hi hagué 21 escaquistes essent el campió el jugador de la Balanguera Diego Ubieto amb 5,5 punts, superant a Quimen Vargas pel desempat, tancà el pòdium Mateo Fernández amb 4 punts; la millor femenina amb 3 punts Sofia Gralla.

45 escaquistes de diferents clubs i municipis han participat XVIIIè Torneig Escolar de Primavera del Club d'Escacs Maria de la Salut amb el suport de l'ajuntament d'aquesta localitat.

El marc va ser l'emblemàtica plaça del poble, on amb autoritat i, només cedint unes taules Pau Amorós d'Alcúdia amb 6,5 punts dels 7 possibles, és proclama campió, 2n amb 6 punts Mateo Fernández de Mallorca Isolani i 3r Adriel Cia també d'Alcúdia; el 1r del club de Maria i un dels favorits del torneig n'Arnau Tortella amb 4,5 punts es va haver de conformar amb la 10a posició i en 4 punts Maria isabel Torrandell de Sa Pobla va esser la millor femenina, no podem oblidar l'actuació de Lucas Gallego del club Incacs des Raiguer que amb només 5 anys va aconseguir 4 victòries davant jugadors de més edat essent el millor sub 8.

Joan Cubas i Iker Torres primers campions a Ciutadella

A Ciutadella, es va donar el tret de sortida al VI Circuit Blitz Illa de Menorca que recorrerà totes les poblacions de Menorca. Varen participar un total de 54 jugadors d'escacs (39 en categoria absoluta i 15 en iniciació), tot dins un lloc tan atractiu la Plaça Catedral de Ciutadella reuní escacs, jugadors i espectadors tan residents com turistes que gaudiren d'un horabaixa màgic.

El guanyador de la categoria absoluta, Joan Cubas (CECA) que va acabar invicte la prova amb 8 punts. En segon lloc, el jugador *Sub-16 Joan Moll (CECA) i 3r Guillem Simó (CC Es Castell), tots dos amb 7 punts. En categoria iniciació, domini absolut en tota la prova d'Iker Torres (CECA) que va acabar amb 8,5 punts, avantatjant en dos punts, al segon i tercer classificat: Miquel Mercadal (CE Ferreries) i Eric Ingelmo (CC Es Castell).

I en un altre ordre de coses, ja estem preparant el pròxim gran esdeveniment dels escacs menorquins III Memorial Joan Florit versus Campionat de Menorca d'Escacs Ràpids que se celebrarà el pròxim cap de setmana en Fornells, dies 9 i 10 de juliol.

L'horari previst de la competició és la següent: Dissabte, dia 9 de juliol a partir de les 17.00 Categoria Absoluta i Iniciació. Diumenge, dia 10 de juliol a partir de les 10.00 Categoria Absoluta.

Notícies escaquistes

Salobreña ha estat la seu del campionat individual d'Espanya sub 8 amb 104 participants d'arreu de la geografia espanyola; essent en Pablo Guirado i n'Anna Paron tots dos d'Andalusia els campions; per part de les Illes Balears hi participaren 9 escaquistes, aconseguint uns resultats discrets, essent el campaner Sebastià Garcia amb 5 punts el 31è i n'Helena Savino la 57a amb 4 punts els millors, però l'experiència que han adquirit segur que serà clau amb la seva prometedora cursa escaquista. Aquesta setmana és el torn del campionat sub 10; amb 153 participants i d'ells 5 són de les Illes; i després de 2 rondes, en Joan Tomeu Perelló està amb el grup de 33 escaquistes que lideren el campionat amb 2 punts.

Campos, Inca, PortoCristo, Palma, Algaida, Alcúdia, sa Ràpita, Pollença, Porto Colom, Menorca i Eivissa, tenen torneigs durant els mesos de juliol i agost que anirem informant.