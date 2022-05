La Rafa Nadal Academy es transforma per acollir el TAU Mallorca Challenger del WPT

La pista central de la Rafa Nadal Academy by Movistar ja s'ha transformat completament per acollir el TAU Mallorca Challenger, que reunirà a algunes de les grans estrelles del World Pàdel Tour.

Des del passat diumenge, un total de 312 jugadors competeixen en una prova que pretén situar Mallorca dins el calendari internacional del WPT i que presumeix d'un notable cartell de jugadors.

Així, en el quadre femení, les grans protagonistes són Marta Ortega i Bea González, recents guanyadores del Danish Padel Open 2022 i dels dos Challenger d'engunay (TAU Ceràmica Getafe Challenger i TAU Ceràmica Albacete Challenger), mentre que l'altra parella que destaca és la formada per Marta Marrero i Lucía Sainz.

Per la seva banda, Javi Garrido i Antón Sans, Edu Alonso i Miguel Lamperti o Víctor Ruiz i Lucas Bergamini són els principals candidats a guanyar en el quadre masculí.

«En primer lloc, m'agradaria felicitar l'Acadèmia de Rafa, jo no la coneixia i, encara que ja m'havien dit que era espectacular, he de dir que és del millor que he vist sense cap dubte. És increïble veure la quantitat de nins que hi ha i tant de bo pugui tornar aquí moltes vegades més», va destacar Lamperti.

A més, durant el torneig es promourà la cultura, l'economia i la gastronomia de Mallorca a través de concerts, productes quilòmetre zero i tradicions de Mallorca.