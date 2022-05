74 escaquistes de 20 països estan participant en la I edició del Festival Internacional d'Escacs Sunway Formentera

Eivissa i Formentera

L'Hotel Club Sunway Punta Prima de Formentera està acollint aquest a 1a edició del festival, on ja s'han disputat 4 rondes de les 10 previstes i el Torneig Blitz que es realitzà el 30 d'abril, partides a 3 minuts més 2 segons per jugada, participaren 22 escaquistes de 15 països, essent el guanyador el GM d'Armènia Haik Martirosynan amb 7 punts els mateixos que el subcampió el polonès en Lukarz Jarmula i 3r l'armeni Shant Sargsyan amb 6,5 , el 1r espanyol va ser José Fernando Cuenca amb 6,5 i 4t classificat i 1a femenina d' Hongria Klara Kovacs.

L'open A amb 54 escaquistes de 20 països, després de 4 jornades on hi ha molta igualtat, hi ha un quíntuple empat de 5 GM a la 1a posició amb dos espanyols Jaime Santos (màxim favorit) i Miquel Santos a més de dos de l'Índia, el campió del I Open de Menorca Guresh Domma i Krishnan Sasikirian i l'armeni Haik Martirosynan, tots amb 3,5 punts.

L'open B amb 20 participants de 5 països , jugadors amb elo Inferior de l'A, és líder amb 3 punts l'espanyol José Moreno i en 2n el Kuwaitià Ibrahim Abdulrachman.

Al mateix temps s'estan desenvolupant d'activitats culturals i esportives que donen a conèixer les peculiaritats turístiques de la preciosa Illa de Formentera

Per seguir el torneig que finalitza el 10 de maig, podeu seguir aquest enllaç:

https://chess-results.com/tnr614496.aspx?lan=2&art=0&turdet=YES&flag=30

Menorca

Han finalitzat les competicions individuals per categories, i els guanyadors podran participar al Campionat de les Balears.

- Femenina: la russa però nacionalitzada espanyola i resident

Menorca Liudmila Kolotilina 3'5 punts, aconsegueix el títol; 2a Maria Bagur 3 punts

- Juvenil Masculí: campió Joan Moll 5 punts; 2n Pau Coll 4 punts.

- Veterans 65: 1r. Guillem Coll 2'5 punts; 2n. Jose Sales 2 punts.

- Veterans 50: 1r Guillem Simó 3 punts, 2n Mike Lux 2 punts.



Campionat Escolars d'Escacs Ràpids Ciutat d'Alaior a celebrar aquest divendres 6 de maig , es jugarà a les 17.30 hores al Convent de Sant Diego, organitzat per la Delegació de Menorca i l'ajuntament d'Alaior que servirà per preparar als escolars que juguen el campionat de Balears del 13 al 15 de maig a Eivissa i per promocionar els escacs amb la gent més jove. Inscripcions al correu electrònic: llorenscardona@hotmail.com) o mitjançant missatge de WhatsApp al 620173452-

Mallorca

El proper dimarts 10 de maig a les 16.30 hores conferència del Mestre Internacional Sergio Estremera al CEP de Palma dins el programa «Escacs a l'Escola» que coordina el Servei d'Innovació Educativa de la Direcció general de Primera Infància, Innovació i comunitat Educativa del Govern de les Illes Balears, i dirigit a professorat dels centres adscrits al programa i monitors, és una conferència organitzada per les cooperatives d'Ensenyament de la UCTAIB (que va proposar aquest programa dins l'horari lectiu a la Conselleria d'Educació i Formació Professional el curs 18/19) i Arç Cooperativa d'Assegurances, on hi també col·labora la Federació Balear d'Escacs, i el seu títol és prou didàctic: «Els escacs com a eina transversal dins el sistema educatiu».

Ja hi ha inscrits 43 escaquistes de 14 països al 9è 'Open de Llucmajor amb 4 mil euros en premis, que començarà el 14 de maig fins al 22 de maig , d'ells tenim 5 GM i 3 MI, amb representants de Mallorca, es jugarà a sales de l'hotel Caribbean . Una nova aposta per promocionar l'illa de Mallorca i alhora fer turisme a través dels escacs, com és el programa «Winterchess» amb el suport de l'Ajuntament de Llucmajor, el club d'escacs d'aquest municipi i la cadena hotelera MLL hotel.

Més informació: http://www.winterchess.com/es/inicio.html

Campionat de Mallorca Blitz 2022

Coincidint amb Fira del Vi, el proper 8 de maig la plaça vella i davant del casal de Can Llobera de Pollença i a partir de les 16.30 es realitzarà uns dels torneigs més atractius amb partides de 3 minuts més 2 segons per moviment i amb un total de 9 rondes; on el guanyador se l'atorgarà el títol de Campió de Mallorca d'escacs Llampec. Les inscripcions es podran fer fins dia 7 de maig a les 18 h, al WhatsApp 680844087 o al correu clubescacspollensa@outlook.es previu pagament de 5 euros.

Fase d'ascens i permanència a la Lliga Balear

Ja s'ha disputat l'anada d'aquesta fase; destacar la gran igualtat en tres dels quatre matxs i la gran superioritat del Mallorca Isolani que quasi té ja assegurada la permanència al derrotar per 4 a 0, només necessita unes taules de les 4 partides; la gran sorpresa va recaure en Es castell, on el seu club davant un equip molt més potent com és el subcampió de Mallorca el Reis i Dames el derrotaren per 2,5 a 1,5 i com la Balanguera i «Ibiza 64» que obtingueren els mateixos resultats, seran els que defensaran unes exigus avantatges, fet que provocarà grans emocions el 7 de maig als partits de tornada.

Aquests són els resultats partits d'anada

Centre de Cultura Es Castell 2,5 Connecta Balear-Reis i Dames 1,5

Alaior - Es Mercadal 0 Mallorca Isolani 4

Puig d'En valls 1,5 Ibiza 64 2,5

La Balanguera 2,5 Vuit Peons 1,5