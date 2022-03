Emocions escaquistes a les diferents fases pel títol i pel descens en totes les categories i a totes les Illes

LLIGA BALEAR

Els màxims favorits Agora Megaescacs i el Cercle Artístic de Ciutadella guanyen respectivament al Son Dameto i Can Tiu - Sa Dragonera i encapçalen aquesta lligueta de 3 rondes. El proper dissabte a Ciutadella hi haurà possiblement el matx clau, amb l'enfrontament dels dos primers classificats i recordant que a la 1a Fase Agora Megaescacs guanyà al Cercle Artístic.

EIVISSA-FORMENTERA

Preferent

Després d'un gran campionat el Club Ajedrez Ibiza 64 A amb 13 punts és el nou campió, el subcampionat ha recaigut al Club Ajedrez Puig d'en Valls B amb 12 punts i tanca el quadre d'honor Quatre Torres amb 9 punts.

Campionat Escolars

Sub-8, Sub-10, amb 20 escaquistes i disputades ja 3 rondes es col·loca colider en Gerad Pons i Xavier Marí amb 3 punts i en tercera posició Ignacio Navas amb 2,5 punts.

A la categoria Aleví, Infantil i cadet, 22 escaquistes de l'illa competeixen pel títol d'Eivissa que doni pas a participar al campionat autonòmic; es realitzen 6 rondes i a l'equador del torneig Alejandro Cardóna i Naila Reina amb 3 punts de 3 possibles encapçalen la classificació.

Mallorca

Preferent fulgurant inici de l'Agora Megaescacs B que a compte les dues primeres rondes amb victòria i que està a un pas d'aconseguir el campionat de Preferent de Mallorca, quan només manca una jornada, en segon lloc es troba Conecta Balears – Reis i dames. En la fase pel descens els millors col·locats són Mestral Palmayola amb 8 punts i Llucmajor amb 7, però la darrera ronda s'enfronten entre ells i si Maria de la Salut guanya al Tròpic que ja ha baixat a Primera, un dels dos abans anomenats li acompanyarien, per tant, emoció fins a la darrera jugada.

Primera, Inca i Can Tiu Sa Dragonera B a prop de la preferent, però encar té possibilitats l'Algaida mentre el Campos continuarà un any més a 1a, a la fase de descens a manca d'una ronda pareix que Porreres i Tròpic B són els que tenen més possibilitats.

Segona A, Bar Mallorquí a manca d'una jornada nou equip de Primera i amb un empat La Balanguera-Las Delicias de Mallorca serà qui l'acompanyarà. Alcúdia B. Inca B, mantenen la categoria i Mallorca Isolani B i Ibull, baixen a segona B.

Segona B, El Campos B, puja 2a A; SAV-Rei i Dames, Pollença a la darrera ronda lluitaran per la segona plaça; mantenen la categoria a manca d'una ronda Es taronger, la Balanguera C, i baixen a 3a Mallorca Isolani C i Son Dameto C.

Tercera, A manca d'una jornada 4 equips tenen possibilitats d'ascendir i aconseguir el títol són els següents: La Balanguera D amb 13 punts, Campos C en 12 i Ca'n Tiu sa Dragonera C i Seguros Gomila amb 11 i amb alguna opció Campos amb 10.

Lliga de Promoció

Mancant dues jornades que es disputaran el 26 de març i després de 16 matxs està molt a prop del campionat la pedrera de la Balanguera- Delicias Mallorca amb 28 punts i 2n es troba amb 24 punts els joves de Manacor Perera Partner. Inca des Raiguer B amb 21 punts es col·loca 3r i amb un punt menys està Mallorca Isolani, un club que aposta també molt per difondre i donar participació a les jugadores femenines.

Menorca

Preferent

Emocionant final de campionat amb un triple empat a la 1a posició entre Cercle Artístic Ciutadella C, Cercle Artístic Ciutadella B i Alaior – Es Mercadal amb 12 punts a manca d'una jornada, mentre el Cercle Cultural Esportiu de Sant Lluís encara no ha puntuat. La darrera ronda potser d'infart, ja que cada un dels 3 primers s'enfrontaran als col·locats en els llocs 4t, 5è i 6è essent clars favorits i per tant els desempats s'hauran de resoldre amb els sistemes que marca la normativa del campionat.

Primera

El Cercle Artístic Ciutadella D amb 16 punts ja és matemàticament campió, pel fet que el segon es troba 9 punts Es Castell C amb 9 i CECA Ciutadella E i Sant Lluís B, amb 8 punts lluitaran pel subcampionat.

Campionat Escolar

A la competició escolar, en categoria Sub-10 l'escaquista del Ferreries Miquel Mercadal amb la victòria aquesta setmana, es disputarà el campionat amb Eric Ingelmo d'es Castell, també destacar la 3a posició amb 4,5 punts d'Iker Torres de Ciutadella´i de la nina Helena Savino de Maó.

En Sub-16 els escaquistes de Ciutadella Joan Moll i Martín Krauchi, es disputaran el 1r lloc, i na Jana Moll que està 0,5 punts del segon lluitarà almenys per mantenir la 3a posició.

Per tant, es preveu una emocionant darrera jornada escolar que es jugarà al centre Cultural d'Alaior.

Consultau tots els resultats i classificacions a aquest enllaç de la Federació Balear d'Escacs:

https://chess-results.com/tnr604329.aspx?lan=2

Altres Campionats Individuals de Mallorca

Campionat de Mallorca Femení

Precioses partides estan realitzant les 14 participants, destacant que a falta d'una jornada Maria Bonet de Reis i dames de Llevant i la favorita Marta Antich de Mallorca Isolani, encapçalen la classificació amb 4 punts respectivament i Cristina Sureda amb 3,5 punts dels Reis i Dames són les favorites per aconseguir el títol femení de Mallorca.

Campionat de Veterans de Mallorca

Emocionant partides ens estan delectant els 24 escaquistes que hi participen, el màxim favorit el MB Juan Planas de Son Dameto, no ha decebut i ha guanyat les 5 partides disputades i només el jugador de Llucmajor Antoni Munar li podrà disputar el títol a la darrera jornada, però amb unes taules li serà suficient, ja que es troba a mig punt i hi ha un grup de 4 jugadors amb 3,5 punts que màxim poden aspirar al subcampionat.

Campionat sub-18 de Mallorca

Després de 5 rondes i a manca d'una jornada, 2 escaquistes de la Balanguera, 2 de Reis i Dames, un Incacs i un de Mallorca Isolani, possiblement els clubs que treballen més amb els escolars, lluitaran pel títol, de moment i de forma sorprenent Pau Roca de la Balanguera encapçala la classificació amb 4,5, el grup perseguidor està mig punt i està format per 5 escaquistes.

Tota la informació a l'enllaç:

http://chess-results.com/tnr615402.aspx?lan=2&art=0

Recordam que el diumenge 27 d'abril i a partir de les 16.30 hores, l'hipòdrom de Son Pardo es viurà la darrera ronda dels campionats Femení, Veterans i sub-18.