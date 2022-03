Vadillo sobre el partit de divendres: «Hem d'omplir-nos de paciència»

El tècnic del Palma Futsal, Antonio Vadillo vol allargar la seva bona ratxa de resultats i que no hi hagi relaxacions. Els mallorquins rebran aquest divendres l'Aspil Jumpers Rivera Navarra en el seu millor moment de la temporada, però també han tornat les baixes per lesió.

El Palma dur vuit partits consecutius sense perdre, sis d'ençà que es va reprendre la competició oficial ja fa més d'un mes. L'equip ha aconseguit la seva millor versió en aquest moment clau de la campanya, amb bon joc, victòries i sent l'equip menys golejat, una faceta en la qual ha recuperat també la seva millor versió.

Aquest divendres esperen un rival que també arriba en plena forma i que ja és una de les revelacions del campionat. Vadillo ha avisat que «hem de posar el Focus i l'atenció en aquest partit i no despistar-nos, hem de tenir la capacitat de sofriment que estam tenint perquè serà un partit complex, sobretot, perquè ells juguen molt amb el seu porter i ataquen amb superioritat i hem d'omplir-nos de paciència».

El tècnic de Jerez creu que «serà un partit llarg, ells estan competint bastant bé en tots els partits i serà igualat. Nosaltres hem d'estar preparats pel partit que ens trobarem».